जागरण-डिजीकवच अभियान: वरिष्ठ नागरिकों को दिया गया डिजिटल सेफ्टी का प्रशिक्षण
जागरण न्यू मीडिया, विश्वास न्यूज और गूगल डिजीकवच ने लखनऊ और मेरठ में वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल सुरक्षा वेबिनार आयोजित किया। वेबिनार का उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाना था। विशेषज्ञों ने फिशिंग लिंक्स, पासवर्ड सुरक्षा और एआई धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताए। 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा' अभियान के तहत 20 राज्यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
डिजिटल डेस्क, नोएडा। उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख शहर लखनऊ और मेरठ में बुधवार को वरिष्ठ नागरिकों को वेबिनार के माध्यम से डिजिटल सेफ्टी का प्रशिक्षण दिया गया। यह आयोजन जागरण न्यू मीडिया और विश्वास न्यूज के सहयोग से गूगल के प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' पहल के अंतर्गत "वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा : सच के साथी" के तहत किया गया।
वेबिनार का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्कैम्स से सुरक्षित रखते हुए उन्हें बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करना था। मेरठ के वेबिनार में संभावना समिति और लखनऊ के कार्यक्रम में रजनी केयर फाउंडेशन का सहयोग रहा।
मेरठ के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित वेबिनार में विश्वास न्यूज के एसोसिएट एडिटर आशीष महर्षि और डिप्टी एडिटर देविका मेहता ने विस्तार से ऑनलाइन धोखेबाजी के बारे में बताया।
आशीष महर्षि ने प्रशिक्षकों ने बताया कि अपराधी और ऑनलाइन स्कैमर्स वरिष्ठ नागरिकों को अधिक निशाना बनाते हैं और इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर त्योहारों के समय साइबर अपराधी लुभावने संदेशों के साथ फिशिंग लिंक्स भेजते हैं। इससे बचने का सबसे सुरक्षित तरीका है कि ऐसे किसी भी लिंक्स पर क्लिक नहीं करना चाहिए।
वेबिनार में गूगल पासवर्ड मैनेजर का महत्व बताते हुए देविका मेहता ने उसके इस्तेमाल से मजबूत पासवर्ड बनाने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि गूगल पासकी पासवर्ड का आसान और सुरक्षित ऑप्शन है। इसकी मदद से लॉग-इन करने के लिए फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन या स्क्रीन लॉक की जरूरत होती है और इस तरह से आप अपने ऑनलाइन अकाउंट को सुरक्षित कर सकते हैं।
वेबिनार में प्रतिभागियों को तेजी से बढ़ते साइबर क्राइम और फ्रॉड के बारे में बताते हुए गूगल के 'डिजीकवच' कार्यक्रम और उसके उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया गया। लोगों को ऑनलाइन स्कैम्स और फ्रॉड के विभिन्न तरीकों के बारे में जानकारी देते हुए उससे बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया गया।
मेरठ की संभावना समिति के फाउंडर मेंबर आरके गुप्ता ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस तरह का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, ताकि साइबर फ्रॉड से खुद को बचा सकें।
लखनऊ के वरिष्ठ नागरिकों को भी बताया गया ऑनलाइन सुरक्षित रहने का तरीका
डिप्टी एडिटर देविका मेहता ने लखनऊ के वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा के टिप्स देते हुए उन्हें ऑनलाइन सेफ रहने के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने विस्तार से बताया कि सचेत रहकर ही ऑनलाइन फ्रॉड से बचा जा सकता है।
सीनियर सब एडिटर ज्योति कुमारी ने वरिष्ठ नागरिकों को एआई की मदद से होने वाली ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आजकल सेलिब्रेटीज के कई वीडियो वायरल होते हैं, जिनमें उन्हें लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहते हुए देखा जाता है। ये सब साइबर अपराधियों का तरीका होता है, जो एआई जेनरेटेड डीपफेक वीडियो के जरिए लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं।
लखनऊ के रजनी केयर फाउंडेशन के फाउंडर देवेंद्र मोहन ने कहा कि बुजुर्ग साइबर ठगों के आसान निशाना होता है। ऐसे में खुद को जानकारियों से लैस करते हुए सचेत रहते हुए ही किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बचाया जा सकता है।
कार्यक्रम के बारे में
'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत जागरण डिजिटल और विश्वास न्यूज की टीमें देशभर में सेमिनार और वेबिनार के माध्यम से ट्रेनिंग दे रही हैं। इसके तहत देश के 20 राज्यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड जैसे 20 राज्यों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें लोगों को ऑनलाइन स्कैम को पहचानने और बचने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गूगल का ‘डिजीकवच’ अभियान भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। इस अभियान का लक्ष्य लोगों को फ्रॉड और स्कैम के प्रति जागरूक करना है।
