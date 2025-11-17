डिजिटल डेस्क, नोएडा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और अलीगढ़ में वरिष्‍ठ नागरिकों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए खास वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें वरिष्‍ठ नागरिकों को डिजिटल सेफ्टी का प्रशिक्षण दिया गया। इन ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन जागरण न्यू मीडिया और विश्‍वास न्‍यूज के सहयोग से गूगल के प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' पहल के अंतर्गत "वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा : सच के साथी" के तहत किया गया। वेबिनार का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्कैम्स से सुरक्षित रखते हुए उन्हें बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करना था। लखनऊ के वेबिनार में केयर द पीस ह्यूमन फाउंडेशन और अलीगढ़ के कार्यक्रम में जुबेरी वेलफेयर सोसायटी का सहयोग रहा।

लखनऊ के वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए आयोजित वेबिनार में विश्‍वास न्‍यूज की डिप्‍टी एडिटर देविका मेहता ने विस्‍तार से ऑनलाइन धोखेबाजी के बारे में बताया। देविका मेहता ने प्रशिक्षकों ने बताया कि अपराधी और ऑनलाइन स्कैमर्स वरिष्ठ नागरिकों को अधिक निशाना बनाते हैं और इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

उन्‍होंने कहा कि अक्सर त्योहारों के समय साइबर अपराधी लुभावने संदेशों के साथ फिशिंग लिंक्स भेजते हैं। इससे बचने का सबसे सुरक्षित तरीका है कि ऐसे किसी भी लिंक्स पर क्लिक नहीं करना चाहिए। वेबिनार में गूगल पासवर्ड मैनेजर का महत्व बताते हुए देविका मेहता ने उसके इस्तेमाल से मजबूत पासवर्ड बनाने का तरीका बताया। उन्‍होंने कहा कि गूगल पासकी पासवर्ड का आसान और सुरक्षित ऑप्शन है। इसकी मदद से लॉग-इन करने के लिए फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन या स्क्रीन लॉक की जरूरत होती है और इस तरह से आप अपने ऑनलाइन अकाउंट को सुरक्षित कर सकते हैं। वेबिनार में प्रतिभागियों को तेजी से बढ़ते साइबर क्राइम और फ्रॉड के बारे में बताते हुए गूगल के 'डिजीकवच' कार्यक्रम और उसके उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया गया। लोगों को ऑनलाइन स्कैम्स और फ्रॉड के विभिन्न तरीकों के बारे में जानकारी देते हुए उससे बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया गया।

केयर द पीस ह्यूमन फाउंडेशन की मुनीरा सिद्दीकी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए इस तरह का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, ताकि साइबर फ्रॉड से खुद को बचा सकें। अलीगढ़ में भी बताया गया कि साइबर फ्रॉड से बचने का तरीका विश्‍वास न्‍यूज की डिप्टी एडिटर देविका मेहता ने अलीगढ़ के वरिष्‍ठ नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा के टिप्स देते हुए उन्हें ऑनलाइन सेफ रहने के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया। उन्‍होंने विस्‍तार से बताया कि सचेत रहकर ही ऑनलाइन फ्रॉड से बचा जा सकता है।

सीनियर सब एडिटर ज्‍योति कुमारी ने वरिष्‍ठ नागरिकों को एआई की मदद से होने वाली ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आजकल सेलिब्रेटीज के कई वीडियो वायरल होते हैं, जिनमें उन्हें लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहते हुए देखा जाता है। ये सब साइबर अपराधियों का तरीका होता है, जो एआई जेनरेटेड डीपफेक वीडियो के जरिए लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं।

अलीगढ़ के जुबेरी वेलफेयर सोसायटी के निदेशक फरहान जुबेरी और संस्‍था के संरक्षक प्रोफेसर नदीम अहमद ने कहा कि बुजुर्ग साइबर ठगों के लिए आसान निशाना होते हैं । ऐसे में खुद को जानकारियों से लैस करते हुए सचेत रहकर किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बचाया जा सकता है।

कार्यक्रम के बारे में 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत जागरण डिजिटल और विश्वास न्यूज की टीमें देशभर में सेमिनार और वेबिनार के माध्‍यम से ट्रेनिंग दे रही हैं। इसके तहत देश के 20 राज्‍यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।