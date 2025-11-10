Language
    जागरण-डिजीकवच अभियान: फरीदाबाद के वरिष्‍ठ नागरिकों को डिजिटल फ्रॉड से बचने के बताए तरीके

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:36 PM (IST)

    दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज़ द्वारा गूगल के 'डिजीकवच' कार्यक्रम के तहत फरीदाबाद में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीकों पर चर्चा की गई। विश्वास न्यूज के प्रशिक्षकों ने विभिन्न स्कैम्स और उनसे बचाव के उपायों के बारे में बताया। साइबर अपराध से सतर्क रहने और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग पर जोर दिया गया।  

    डिजिटल डेस्क, नोएडा। दैनिक जागरण और विश्‍वास न्‍यूज के सहयोग से गूगल अपने प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' कार्यक्रम के अंतर्गत 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान चला रहा है। इसके तहत 9 नवंबर (रविवार) को फरीदाबाद के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेमिनार का आयोजन हुआ। इसमें लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताए गए।

    गोल्‍डन एज पीपुल सीनियर सिटिजन्स एसोसिएशन के सहयोग से यह कार्यक्रम सेक्‍टर-8 स्थित एकता पार्क, हॉस्पिटल ब्‍लॉक की लाइब्रेरी में हुआ। इसमें विश्वास न्यूज के प्रशिक्षकों ने बताया कि आजकल लोग मोबाइल साथ में रखकर सोते हैं। लोगों के दिन की शुरुआत मोबाइल देखने से ही होती है। ऐसे में इससे जुड़े अपराध भी साल दर साल बढ़ रहे हैं। इस दौरान ट्रेनर्स ने स्कैम्स के प्रकार के साथ ही इनसे बचने के तरीके भी बताए।

    विश्‍वास न्‍यूज की डिप्टी एडिटर पल्लवी मिश्रा ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी और फेक जॉब स्कैम और इन्वेस्टमेंट स्कैम के बारे में बताते हुए इस कार्यक्रम का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी वरिष्ठ नागरिकों को अधिक निशाना बनाते हैं। जैसे- ठग पेंशनधारकों को अपने जाल में फंसाकर ओटीपी लेकर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे बचने के लिए सतर्कता जरूरी है।

    कार्यक्रम में विश्‍वास न्‍यूज की चीफ सब एडिटर प्रज्ञा शुक्ला ने लोगों को एआई के इस्तेमाल से होने वाले फ्रॉड के प्रति सचेत करते हुए कहा कि इस तरह के डीपफेक वीडियो सामने आने के बाद सबसे पहले उसकी पड़ताल कर लें और हड़बड़ी में किसी को भी इस तरह से पैसे ट्रांसफर न करें। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट रखें और अगर कोई भी फोटो या वीडियो शेयर करते हैं, तो उसे पब्लिक मत करें।

    इस दौरान गोल्‍डन एज पीपुल सीनियर सिटिजन्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके शर्मा ने इस कार्यक्रम को समय की जरूरत बताते हुए इसकी सराहना की।

    कार्यक्रम के बारे में

    'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत दैनिक जागरण डिजिटल और विश्वास न्यूज की टीमें देशभर में सेमिनार और वेबिनार के माध्‍यम से ट्रेनिंग दे रही है। इसके तहत देश के 20 राज्‍यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

    हरियाणा के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्‍थान, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड जैसे 20 राज्‍यों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें लोगों को ऑनलाइन स्कैम को पहचानने और बचने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

    गूगल का ‘डिजीकवच’ अभियान भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। इस अभियान का लक्ष्‍य लोगों को फ्रॉड और स्‍कैम के प्रति जागरूक करना है।

    अधिक जानकारी के लिए विजिट करें:

    https://www.jagran.com/digikavach

     