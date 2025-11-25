 यूपी रोडवेज मुख्यालय का अजब-गजब फैसला, जहां सिर्फ सीएनजी बसों का बेड़ा; वहां भेज दी डीजल बसें

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपी रोडवेज) मुख्यालय ने अपने अजब-गजब फैसले के तहत सीएनजी आधारित बसों के संचालन वाली ग्रेटर नोएडा डिपो में डीजल बसें भेज दी। डीजल बसों के लिए ईंधन की व्यवस्था व परमिट के इंतजार में ये बसें डिपो परिसर में धूल फांक रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, यात्रियों की सुविधा के लिए पिछले दिनों यूपी रोडवेज के ग्रेटर नोएडा डिपो को 48 सीट वाली दो मिनी बसें मिली हैं। करीब एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इन बसों के लिए न तो ईंधन की व्यवस्था हो सकी है न ही परमिट मिला है। इस वजह से ये दोनों बसें डिपो में परिसर में खड़ी हैं।

फिलहाल ग्रेटर नोएडा डिपो से सीएनजी की 117 बसें नोएडा, दिल्ली, आगरा, बुलंदशहर, डिबाई, फिरोजाबाद, अलीगढ़ समेत अन्य मार्गों पर संचालित हो रही हैं। इन बसों के लिए डिपो में सीएनजी फीलिंग स्टेशन भी मौजूद हैं। डीजल बसों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हैं।

ऐसे में इन बसों के लिए बाहर से ईंधन का इंतजाम करना भी डिपो के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (एआरएम) अनिल कुमार ने बताया कि डिपो पूरी तरह से सीएनजी संचालित है।