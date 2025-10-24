Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    शुरू करें शादी की तैयारी! देवउठनी एकादशी से बजेंगी शहनाइयां; चेक करें जुलाई 2026 तक के शुभ मुहूर्त

    By Chetna Rathore Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 07:41 PM (IST)

    देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को है, जिससे विवाह जैसे मांगलिक कार्य फिर शुरू होंगे। इस साल मुहूर्त कम हैं, पर नवंबर से जुलाई (Vivah Muhurat 2026) तक शादियां होंगी। बैंक्वेट हॉल और फार्महाउस बुक हैं, बैंड और कैटरिंग वाले उत्साहित हैं। आचार्य अवस्थी के अनुसार, 1 नवंबर को शुभ मुहूर्त शुरू होगा और 2 नवंबर को तुलसी विवाह होगा, जिसके बाद विवाह के शुभ मुहूर्त मिलेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नोएडा। देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी। भगवान विष्णु अपनी चार महीने की योग-निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ सृष्टि का संचालन फिर से शुरू होता है। इसी के साथ ही पिछले चार महीनों से बंद हुए सभी मांगलिक काम एक बार फिर से शुरू हो जाएंगे। जिनमें शादी, मुंडन, गृह प्रवेश और यज्ञोपवीत संस्कार आदि प्रमुख हैं। इस बार विवाह के बहुत कम मुहूर्त बन रहे है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस वर्ष नवंबर से जुलाई तक शादियों के ढोल बजेंगे। शादियों की तैयारियां, मैरिज, बैंक्वेट हाल, सामुदायिक भवन शत प्रतिशत बुकिंग के साथ तैयार हैं। लोगों ने फार्म हाउस भी शादियों के लिए बुकिंग कराए हैं। 20 से 60 हजार रुपये में बैंड की बुकिंग की गई है। एक दिन बैंड संचालकों की एक दिन में चार से पांच बुकिंग हैं। कैटरिंंग, फूलों की सजावट समेत शादियों की तैयारियों से जुडे व्यापारियों को भी अच्छी खासी कमाई की उम्मीद जागी है।

    बग्घी का किराया, डीजे वालों ने भी अपना दाम बढ़ा दिया है। ऐसे में शहर में मंगलवार को 600 से अधिक शादियां होने का अनुमान है। शादियों का सीजन शुरू होने से पहले ही बैंक्विट हाल से लेकर, बैंड-बाजा, कैटरिंग, घोड़ी-वग्धी, फ्लावर डेकोरेटर, डीजे वाले, विडियोग्राफी, इवेंट मैनेजर की बुकिंग शुरू हो गई है।

    शादी के मुहूर्त

    नवंबर : 2, 3, 6, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, और 30
    दिसंबर : 4, 5, और 6
    16 जनवरी से 12 मार्च तक
    16 अप्रैल से 10 जुलाई तक

    देवउठनी एकादशी शुभ मुहूर्त

    आचार्य ज्ञान प्रकाश अवस्थी ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि 01 नवंबर को सुबह 09 बजकर 11 मिनट पर प्रारम्भ होगा। इसका समापन 02 नवंबर को सुबह 07 बजकर 31 मिनट पर होगा।
    देवउठनी एकादशी पर पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 50 मिनट से सुबह 05 बजकर 41 मिनट तक रहेगा।

    वहीं अभिजित मुहूर्त सुबह 11 बजकर 42 मिनट से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक रहेगा। अमृत काल सुबह 11 बजकर 17 मिनट से दोपहर 12 बजकर 51 मिनट तक रहेगा। रवि योग सुबह 06 बजकर 33 मिनट से शाम 06 बजकर 20 मिनट तक रहेगा। इन मुहूर्तों में पूजा- अर्चना कर सकते हैं।

    देवउठनी एकादशी पर होगा तुलसी विवाह

    सनातन परंपरा में चातुर्मास खत्म होने के बाद देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह किया जाएगा। उसके बाद विवाह के उत्तम मुहूर्त मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। 2 नवंबर को तुलसी विवाह किया जाएगा।