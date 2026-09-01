ग्रेटर नोएडा से दादरी के लिए हर घंटे सिटी बस चलाने की मांग, दो दिन बाद बंद हो गई थी सेवा
दादरी के निवासियों ने ग्रेटर नोएडा से दादरी के लिए सिटी बसें फिर से चलाने की मांग की है। यह ...और पढ़ें
HighLights
दादरी निवासियों ने सिटी बस सेवा पुनः शुरू करने की मांग की।
पूर्व में शुरू हुई बस सेवा कुछ ही दिनों में बंद हो गई थी।
नियमित समय सारिणी के साथ सेवा संचालन की अपील की गई।
संवाद सहयोगी, दादरी ग्रेटर (नोएडा)। ग्रेटर नोएडा से दादरी के लिए सिटी बसे चलाने की मांग दादरी के निवासियों ने एआरएम को पत्र भेजकर की है।
आर्य प्रतिनिधि सभा के जिला उपाध्यक्ष डा. आनंद आर्य ने बताया कि पूर्व के दिनों में नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चार मूर्ति होकर दादरी के लिए बस सेवा संचालित थी, लेकिन दो चार दिन ही सेवा संचालित रही।
इस सेवा को प्रत्येक घंटे में तय समय सारिणी के साथ जनहित में पुनः संचालित कराने की मांग की है।
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