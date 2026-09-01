Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

ग्रेटर नोएडा से दादरी के लिए हर घंटे सिटी बस चलाने की मांग, दो दिन बाद बंद हो गई थी सेवा

By Rajeev Vasisht Edited By: Anup Tiwari
Updated: Tue, 01 Sep 2026 01:06 AM (IST)

दादरी के निवासियों ने ग्रेटर नोएडा से दादरी के लिए सिटी बसें फिर से चलाने की मांग की है। यह ...और पढ़ें

एआई जेनेरेटेड इमेज।

एआई जेनेरेटेड इमेज।

HighLights

  1. दादरी निवासियों ने सिटी बस सेवा पुनः शुरू करने की मांग की।

  2. पूर्व में शुरू हुई बस सेवा कुछ ही दिनों में बंद हो गई थी।

  3. नियमित समय सारिणी के साथ सेवा संचालन की अपील की गई।

संवाद सहयोगी, दादरी ग्रेटर (नोएडा)। ग्रेटर नोएडा से दादरी के लिए सिटी बसे चलाने की मांग दादरी के निवासियों ने एआरएम को पत्र भेजकर की है।

आर्य प्रतिनिधि सभा के जिला उपाध्यक्ष डा. आनंद आर्य ने बताया कि पूर्व के दिनों में नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चार मूर्ति होकर दादरी के लिए बस सेवा संचालित थी, लेकिन दो चार दिन ही सेवा संचालित रही।

इस सेवा को प्रत्येक घंटे में तय समय सारिणी के साथ जनहित में पुनः संचालित कराने की मांग की है।

यह भी पढ़ें- DTC में नहीं टिकता मुखिया! दो साल में 3 MD बदले, बार-बार नेतृत्व परिवर्तन से कैसे दौड़ेगी दिल्ली की बस सेवा?

यह भी पढ़ें- गाजियाबाद वासियों के लिए खुशखबरी, राजनगर एक्सटेंशन से वैशाली और मेरठ रोड तक चलेंगी ई-बसें; आसान होगा सफर