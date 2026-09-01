ग्रेटर नोएडा से दादरी के लिए हर घंटे सिटी बस चलाने की मांग, दो दिन बाद बंद हो गई थी सेवा

संवाद सहयोगी, दादरी ग्रेटर (नोएडा)। ग्रेटर नोएडा से दादरी के लिए सिटी बसे चलाने की मांग दादरी के निवासियों ने एआरएम को पत्र भेजकर की है।

आर्य प्रतिनिधि सभा के जिला उपाध्यक्ष डा. आनंद आर्य ने बताया कि पूर्व के दिनों में नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चार मूर्ति होकर दादरी के लिए बस सेवा संचालित थी, लेकिन दो चार दिन ही सेवा संचालित रही।