गाजियाबाद वासियों के लिए खुशखबरी, राजनगर एक्सटेंशन से वैशाली और मेरठ रोड तक चलेंगी ई-बसें; आसान होगा सफर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए अब वहां से वैशाली और मेरठ रोड के लिए ई-बसों का संचालन किया जाएगा।

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने सोमवार को कलक्ट्रेट में हुई व्यापार बंधु की बैठक में ई-बस संचालन के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि जल्द जिले को 50 नई ई-बसें मिलेंगी, जिनमें से कुछ बसें राजनगर एक्सटेंशन से इन दोनों रूटों पर चलाई जाएंगी।

राजनगर एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी होगी बेहतर

डीएम ने कहा कि नई ई-बसों के संचालन से राजनगर एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और बड़ी संख्या में लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।