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गाजियाबाद वासियों के लिए खुशखबरी, राजनगर एक्सटेंशन से वैशाली और मेरठ रोड तक चलेंगी ई-बसें; आसान होगा सफर

By Abhishek Singh Edited By: Kushagra Mishra
Updated: Mon, 31 Aug 2026 11:36 PM (IST)

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन से वैशाली और मेरठ रोड के लिए ई-बसों का संचालन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कनेक्टिविटी सुधारने ...और पढ़ें

गाजियाबा को जल्द मिलेंगी 50 इस बसें। फोटो: सांकेतिक

गाजियाबा को जल्द मिलेंगी 50 इस बसें। फोटो: सांकेतिक

HighLights

  1. राजनगर एक्सटेंशन से वैशाली व मेरठ रोड पर ई-बसें चलेंगी

  2. कनेक्टिविटी सुधारने के लिए कार्ययोजना बनाने का निर्देश

  3. जिले को जल्द मिलेंगी 50 नई ई-बसें, कुछ यहां चलेंगी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए अब वहां से वैशाली और मेरठ रोड के लिए ई-बसों का संचालन किया जाएगा।

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने सोमवार को कलक्ट्रेट में हुई व्यापार बंधु की बैठक में ई-बस संचालन के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि जल्द जिले को 50 नई ई-बसें मिलेंगी, जिनमें से कुछ बसें राजनगर एक्सटेंशन से इन दोनों रूटों पर चलाई जाएंगी।

राजनगर एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी होगी बेहतर

डीएम ने कहा कि नई ई-बसों के संचालन से राजनगर एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और बड़ी संख्या में लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

मोहन नगर चेक पोस्ट पर बनेगा मोबाइल शौचालय

बैठक में व्यापारियों और वाहन चालकों की सुविधा से जुड़े मुद्दों पर भी निर्देश दिए गए। डीएम ने मोहन नगर चेक पोस्ट पर मोबाइल शौचालय स्थापित करने के लिए कहा।

खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट छह से आठ माह तक नहीं मिलने के मामले में एडीएम सिटी को एक माह के अंदर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए, ताकि अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सके।

अवैध बस स्टैंड और कबाड़ वाहनों पर होगी कार्रवाई

डीएम ने नगर निगम के अधिकारियों को अवैध बस स्टैंड और सड़क किनारे खड़े होने वाले कबाड़ वाहनों के खिलाफ एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा हापुड़ रोड और कचहरी मार्ग की मरम्मत का काम जल्द कराने के लिए कहा गया, ताकि वाहन चालकों को आवागमन में होने वाली परेशानी दूर हो सके।

डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में डिजिटल भुगतान के निर्देश

बैठक में डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में नकद भुगतान के स्थान पर डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में तिलक राज अरोड़ा, पं. अशोक भारतीय, केसरी कुमार मिश्र, प्रशांत सरैया, पंकज गर्ग, अवधेश शर्मा सहित अन्य व्यापारी नेता मौजूद रहे।

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