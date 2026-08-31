गाजियाबाद में बेकाबू कार ने मचाई तबाही: पेट्रोल पंप पर खड़े 4 लोगों को मारी टक्कर, 5 फुट हवा में उछला युवक
गाजियाबाद के जीटी रोड स्थित पेट्रोल पंप पर तेज रफ्तार कार ने चार लोगों को टक्कर मार दी, जिससे एक ...और पढ़ें
HighLights
गाजियाबाद पेट्रोल पंप पर तेज रफ्तार कार ने चार लोगों को टक्कर मारी।
एक युवक पांच फुट हवा में उछला, पंप कर्मचारी अस्पताल में भर्ती।
पुलिस ने आरोपी चालक दीपू को गिरफ्तार किया, ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जीटी रोड पर सिविल लाइन पुलिस चौकी के पास स्थित पेट्रोल पंप पर रविवार रात तेज रफ्तार कार ने तीन कर्मचारियों को टक्कर मार दी। घटना रविवार रात करीब साढ़े 10 बजे की है। घटना के समय पंप पर चार लोग खड़े हुए थे।
तेज रफ्तार सफेद रंग की स्विफ्ट कार पेट्रोल पंप में प्रवेश करने के बाद मशीन पर खड़े चारों लोगों को टक्कर मारकर फरार हो गई। टक्कर लगते ही एक युवक पांच फुट हवा में उछलकर नीचे गिर गया। कार चालक इसके बाद मौके से कार लेकर फरार हो गया।
पंप कर्मचारी ने दूसरी तरफ कार लगाने को कहा
पुलिस की जांच में सामने आया है कि कार चालक कार में पेट्रोल भरवाने आया था। लेकिन उसने डीजल वाले नोजल की तरफ कार लगाई थी। पंप कर्मचारी ने उसे दूसरी तरफ कार लगाने के लिए कहा, लेकिन उसने कार पीछे कर तेजी से पंप कर्मचारी और तीन अन्य लोगों में टक्कर मार दी।
जीटी रोड पर सिविल लाइन पुलिस चौकी के पास नेहरू नगर निवासी राजकुमार चौधरी का चौधरी फिलिंग स्टेशन के नाम से पेट्रोल पंप है। रविवार रात करीब साढ़े 10 बजे उनके पेट्रोल पंप पर कर्मचारी मनोज की ड्यूटी थी। इसी दौरान तीन ग्राहक भी उसके पास खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। तभी पंप परिसर में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार भाटिया मोड़ फ्लाईओवर की तरफ से आई।
कार पीछे करते ही मारी टक्कर
कार सवार युवक ने पेट्रोल डालने के लिए कहा लेकिन कर्मचारी मनोज ने उससे कहा कि वह डीजल वाले नोजल की बजाय पेट्रोल वाले नोजल की तरफ कार लगाए। इसके बाद कार चालक ने अपनी कार पीछे की और तेजी से पंप कर्मचारी और तीन अन्य लोगों में टक्कर मार दी।
टक्कर लगते ही एक युवक हवा में पांच फुट तक उछलकर कार के सामने जाकर गिरा जबकि तीन अन्य कार की चपेट में आ गए। इसके बाद कार चालक मौके पर रूकने की बजाय कार लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पंप कर्मचारी को जिला एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराया। जबकि तीनों अन्य ग्राहकों को मामूली चोट आई हैं।
पुलिस ने कार ड्राइवर को पकड़ा
एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय का कहना है कि कार चालक को पकड़ लिया गया है। उसके खिलाफ पंप संचालक की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है।
आरोपित चालक सूर्या एंक्लेव निवासी दीपू ने बताया कि गलती से उसका पैर ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर पर दब गया था। इस वजह से हादसा हो गया। टक्कर लगने के बाद वह डर की वजह से फरार हो गया।
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