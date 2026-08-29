DTC में नहीं टिकता मुखिया! दो साल में 3 MD बदले, बार-बार नेतृत्व परिवर्तन से कैसे दौड़ेगी दिल्ली की बस सेवा?

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को राजधानी की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन इसका मुखिया लगभग हर साल बदल जाता है। कई अधिकारी तो एक साल भी इस पद पर काम नहीं कर सके और उनका तबादला कर दिया गया।

ऐसे में निगम की योजनाओं और प्रबंधन में निरंतरता बनाए रखना चुनौती बना हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से यही स्थिति बनी हुई है। अब डीटीसी के मुखिया यानी प्रबंध निदेशक जितेंद्र यादव का तबादला हो गया है, उन्हें केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप भेज दिया है।

कई योजनाओं पर चल रहा काम दरअसल यह ऐसा समय है जब डीटीसी में कई योजनाओं पर काम चल रहा है। बसों का बेड़ा बढ़ाने के साथ साथ उनके लिए इलेक्ट्रिक डिपो उपलब्ध कराना भी चुनौती है। बसों की उपलब्धता और ब्रेकडाउन की समस्या को कम करने पर काम हो रहा है।

इसके साथ ही राजस्व बढ़ाने के नए प्रयास शुरू हुए हैं। ऐसे माहौल में डीटीसी में बार बार बदलाव को बेहतर नहीं माना जा रहा है।



वैसे यह पहली बार नहीं है। पिछले सालों का रिकार्ड उठा लिया जाए तो तीन साल में कोेई भी अधिकारी साल तक नहीं टिक सका है। स्थिति पर गौर करें तो जितेंद्र यादव ने 22 सितंबर 2025 को डीटीसी में ज्वाइन किया था और एक साल भी पूरा नहीं कर पाए हैं और तबादला हो गया है।