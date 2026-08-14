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    दिल्ली के मयूर विहार में डीटीसी बस ने स्कूली छात्र को कुचला, गुस्साई भीड़ ने की तोड़फोड़; ड्राइवर फरार

    By SHUZAUDDIN SHUZAUDDIN Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 09:17 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज तीन में डीटीसी बस की चपेट में आने से स्कूली छात्र की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया। आक्रोशित लोग ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. मयूर विहार में डीटीसी बस से स्कूली छात्र की मौत हुई।

    2. हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया।

    3. आक्रोशित लोगों ने डीटीसी बस में तोड़फोड़ की।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। मयूर विहार फेज तीन इलाके में शुक्रवार को एक सड़क हादसे में डीटीसी बस की चपेट में आने से एक स्कूली छात्र की मौत हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि छात्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया।

    हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। उधर, हादसे की खबर फैलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। गुस्साए लोगों ने डीटीसी बस में तोड़फोड़ कर दी। इससे मौके पर कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई।

    पुलिस ने लोगों को शांत कराया और फरार बस चालक की तलाश शुरू कर दी है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

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