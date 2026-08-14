मौसम का महाअलर्ट: उत्तराखंड के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, दिल्ली-यूपी-बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने 14 अगस्त 2026 के लिए कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत करीब 15 ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली-यूपी-बिहार समेत 15 राज्यों में तूफानी आंधी और भारी बारिश
देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया
पंजाब और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश और तूफान का अलर्ट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मौसम विभाग ने 14 अगस्त 2026 के लिए कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत करीब 15 राज्यों में तूफानी बारिश की संभावना है।
कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का भी खतरा है। मौसम विभाग ने अगले 20 घंटों के भीतर देश के 15 राज्यों में भीषण बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है।
झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश और तूफान का अलर्ट है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है।
उत्तराखंड में आफत की बारिश: 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, स्कूल बंद
उत्तराखंड में आज से लेकर 17 अगस्त तक भारी से बेहद भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य के तीन प्रमुख जिलों- देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है।
लगातार होने वाली झमाझम बारिश के खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड पर आ गया है। सुरक्षा के लिहाज से प्रभावित इलाकों के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं।
जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से नदी-नालों के पास न जाने और बेहद सावधानी बरतने की अपील की है। लैंडस्लाइड (भूस्खलन) की आशंका वाले संवेदनशील रास्तों पर एसडीआरएफ को तैनात किया गया है।
दिल्ली-यूपी-बिहार समेत 15 राज्यों में तूफानी आंधी और भारी बारिश
मैदानी इलाकों की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के 15 राज्यों में आज कुदरत का कड़ा इम्तिहान होने वाला है।
मौसम विभाग के मुताबिक, इन राज्यों में न सिर्फ मूसलाधार बारिश होगी, बल्कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं भी चल सकती हैं।
इस तूफानी आंधी और झमाझम बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और पेड़ गिरने जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। हालांकि, इस भारी बारिश से पिछले कुछ दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी और मौसम खुशनुमा बन जाएगा।