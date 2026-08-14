मौसम का महाअलर्ट: उत्तराखंड के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, दिल्ली-यूपी-बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मौसम विभाग ने 14 अगस्त 2026 के लिए कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत करीब 15 राज्यों में तूफानी बारिश की संभावना है।

कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का भी खतरा है। मौसम विभाग ने अगले 20 घंटों के भीतर देश के 15 राज्यों में भीषण बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है।

झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश और तूफान का अलर्ट है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। उत्तराखंड में आफत की बारिश: 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, स्कूल बंद उत्तराखंड में आज से लेकर 17 अगस्त तक भारी से बेहद भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य के तीन प्रमुख जिलों- देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है।