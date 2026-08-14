दिल्ली के ब्रिटानिया चौक फ्लाईओवर से गिरी महिला, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। गुरुवार 13 अगस्त को पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल आई, जिसमें बताया गया कि ब्रिटानिया चौक के पास एक महिला फ्लाईओवर से गिर गई है और उसकी हालत गंभीर है। कॉल मिलते ही जांच अधिकारी (आईओ) मौके पर पहुंचे।





जांच में पता चला कि एक अज्ञात महिला फ्लाईओवर से गिर गई थी। वहां मौजूद लोगों ने उसे तुरंत दिल्ली के मोती नगर स्थित आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल पहुंचा दिया। जांच अधिकारी अस्पताल गए, जहां महिला भर्ती थी, लेकिन वह बोलने की हालत में नहीं थी।





पुलिस के अनुसार महिला दिल्ली की रहने वाली थी और उसकी उम्र 29 वर्ष थी। उसके दो बच्चे हैं तथा उसकी शादी 19 जून 2019 को हुई थी। आगे की जांच में सामने आया कि पिछले एक हफ्ते से उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। बताया जा रहा है कि वह मानसिक रूप से भी ठीक नहीं थीं। घटना वाले दिन दोपहर करीब एक बजे वह परिवार के किसी भी सदस्य को बताए बिना घर से निकल गई थीं।





मोबाइल क्राइम टीम और एफएसएल टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। इसके बाद महिला को आरएमएल अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे ‘ब्रॉट डेड’ (अस्पताल पहुंचने पर मृत) घोषित कर दिया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।



