पश्चिमी दिल्ली में तेज रफ्तार डीटीसी बस का कहर, स्कूटी सवार की मौत; दो घायल

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। बाबा हरिदास नगर थाना क्षेत्र स्थित दिचाऊं बस डिपो के पास शनिवार शाम एक तेज रफ्तार डीटीसी बस ने स्कूटी सवार युवकों को कुचल दिया। सोनू नाम के एक युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं राहुल समेत दो अन्य घायल हो गए। घायलों को तुरत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

वहीं चालक घटना को अंजाम देकर मौके से बस छोड़कर भाग गया। हादसे से गुस्साए लोगों ने बस पर पथराव कर उसके शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने बस और स्कूटी को जब्त कर लिया है। पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने से मौत का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपित चालक की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।

पहिए से कुचले गए एक युवक का शव सड़क पर पड़ा था पुलिस के अनुसार शनिवार शाम छह बजे बाबा हरिदास नगर थाना पुलिस को नजफगढ़-नांगलोई रोड पर खुशी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के सामने जय विहार नाले के पास सड़क हादसे की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि वहां काफी भीड़ जमा है। एक क्षतिग्रस्त बस और स्कूटी वहां खड़ी थी। बस के पिछले पहिए से कुचले गए एक युवक का शव सड़क पर पड़ा था। वहीं स्थानीय लोग घायल हुए स्कूटी सवार दो युवकों को पास के अस्पताल लेकर जा चुके थे।

डीटीसी बस ने स्कूटी में कंडक्टर साइड से टक्कर मार दी पुलिस वहां से रावतुलाराम अस्पताल पहुंची। अस्पताल में उपचार करवा रहे रोहन ने बताया कि वह 24 साल के सोनू और एक अन्य दोस्त के साथ स्कूटी से यूईआर-2 की तरफ से नजफगढ़-नांगलोई रोड की ओर आ रहे थे। इसी दौरान कमरुद्दीन नगर की ओर जा रही डीटीसी बस ने स्कूटी में कंडक्टर साइड से टक्कर मार दी।