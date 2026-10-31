दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से छिजारसी जाने वाले रास्ते पर भरेंगे गड्ढे, सिंचाई विभाग ने जारी किया टेंडर

जागरण संवाददाता, नोएडा। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद (एफएनजी) होते हुए छिजारसी गोलचक्कर जाने वाले वाहन चालकों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। इस मार्ग पर हरनंदी तटबंध रोड के गहरे गड्ढों की मरम्मत कर सड़क को बेहतर बनाया जाएगा।

सिंचाई विभाग ने काम के लिए टेंडर जारी कर दिया है। एजेंसी चयन के बाद मरम्मत शुरू होगी और काम छह महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। सड़क मरम्मत के लिए टेंडर जारी अधिकारियों के अनुसार सड़क मरम्मत के लिए इच्छुक एजेंसियां 10 से 18 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगी। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्धारित मानकों पर खरी उतरने वाली एजेंसी का चयन किया जाएगा।

पर्याप्त संख्या में एजेंसियों के आवेदन और तकनीकी व अन्य मानकों की पूर्ति होने पर प्रक्रिया जल्द पूरी की जा सकती है। ऐसे में दिसंबर में मौके पर काम शुरू होने की उम्मीद है। सड़क के कई हिस्सों में गहरे गड्ढे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और एफएनजी से छिजारसी गोलचक्कर व आसपास के इलाकों को जोड़ने वाले इस मार्ग की हालत फिलहाल खराब है। सड़क के कई हिस्सों में गहरे गड्ढे हैं, जिससे वाहन चालकों को रोजाना परेशानी होती है और वाहनों की रफ्तार धीमी करनी पड़ती है।