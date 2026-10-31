नोएडा में 50 हजार का इनामी रणदीप भाटी गैंग का शूटर मुठभेड़ में ढेर, 3 पुलिसकर्मी भी घायल

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा के सेक्टर-126 थाना क्षेत्र में शनिवार को पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। सेक्टर-126 थाना पुलिस और सीआरटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 50 हजार रुपये का इनामी बदमाश गोली लगने से मारा गया।

मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मुजफ्फरनगर का रहने वाला था बदमाश एडीसीपी अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि मारे गए बदमाश की पहचान मुजफ्फरनगर निवासी माया त्यागी उर्फ अमन त्यागी के रूप में हुई है। उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह काफी समय से फरार चल रहा था। पुलिस टीम उसकी तलाश में जुटी थी।

भाटी और अनिल दुजाना गैंग से था कनेक्शन पुलिस के मुताबिक, अमन उर्फ माया त्यागी का संबंध कुख्यात रणदीप भाटी और अनिल दुजाना गैंग से था। वह बादलपुर थाने का अपराधी था। उसके खिलाफ 12 से ज्यादा मामले दर्ज थे।