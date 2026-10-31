नॉलेज पार्क में बीच सड़क पर छात्रों का गदर, जमकर चले लात-घूंसे; ग्रेटर नोएडा पुलिस ने दोनों पक्षों को दबोचा

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र में बीच सड़क पर छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। घटना एक कॉलेज के बाहर की बताई जा रही है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो संज्ञान में लेकर पुलिस आरोपितों की पहचान कर कार्रवाई में जुटी है।

पुलिस के मुताबिक घटना बृहस्पतिवार की है। कॉलेज के बाहर मुख्य सड़क पर दो छात्र गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। छात्र एक-दूसरे को पीटने लगे। इस दौरान मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।