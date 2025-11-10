गजब हाल! जेवर में बिना डीएपी खेतों में सूखती पलेवा, किसान खुले बाजार में हो रहे कालाबाजारी के शिकार

जागरण संवाददाता, जेवर। गेहूं सहित रबी सीजन की बोवाई के लिए किसान को डीएपी खाद की कमी से जूझना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से साधन सहकारी समितियों के गोदामों से वितरित की गई डीएपी खाद से किसानों की बोवाई की पूर्ति नहीं हो पा रही है। मजबूरन किसान खुले बाजार से बोवाई करने के लिए खाद खरीद रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खाद की लगातार बढ़ती मांग और आपूर्ति कम होने का फायदा उठाते हुए जेवर, जहांगीरपुर व रबूपुरा के ज्यादातर दुकानदार डीएपी की कालाबाजारी करने से नहीं चूक रहे। पर्याप्त मात्रा में खाद न मिलने से किसानों की पलेवा सूख रही हैं। लोगों का आरोप है कि 1350 रूपये कीमत की डीएपी खाद की बोरी 1600 से लेकर 1700 रूपये तक में बेची जा रही हैं।



जेवर तहसील क्षेत्र में ज्यादातर किसान रबी के सीजन में गेहूं की पैदावार करते हैं। गेहूं की बोवाई के लिए किसान प्रति बीघा 10 से 12 किलोग्राम बीघा की डीएपी खाद की बोवाई करते हैं। जिले में 50391 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं और 1583 हेक्टेयर पर जौ के अलावा 971 हेक्टेयर जमीन पर सरसों की फसल की बोवाई होनी हैं। जिले में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि भी जेवर तहसील में ही बची है।