    दनकौर: पुराने झगड़े में भतीजे ने की चाचा की हत्या, मामला दर्ज

    By Arpit Tripathi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 05:49 PM (IST)

    दनकौर के मुटेना गांव में भतीजे ने चाचा सतपाल की ईंट से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद सामने आया है। मृतक सतपाल सेना से सेवानिवृत्त थे, और उनका संपत्ति को लेकर भी विवाद था।

    दनकौर के मुटेना गांव में भतीजे ने चाचा सतपाल की ईंट से वार कर हत्या कर दी।  सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, दनकौर। मुटेना गांव में सोमवार रात एक भतीजे ने पुराने विवाद में अपने चाचा की ईंट से वार कर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मंगलवार को शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

    शिकायत के आधार पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पटाखे फोड़ने को लेकर हुए विवाद की बात सामने आ रही है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

    गांव निवासी सतपाल (62) 2006 में सेना से सेवानिवृत्त हुए थे और तब से गांव में रहकर खेतीबाड़ी कर रहे थे। मृतक के इकलौते बेटे अमित ने बताया कि उनके पिता पांच भाई थे। कई साल पहले संपत्ति का बंटवारा हो गया था। इन दिनों घर से कुछ दूरी पर उनके घेर (आंगन) पर निर्माण कार्य चल रहा है, जहां उनके पिता रात में रुकते थे।

    इस दौरान बनाई गई दीवार का आरोपियों द्वारा विरोध किया जा रहा था। सोमवार रात करीब 11 बजे मृतक के भतीजे कुलदीप, सुभाष, बबली और आरोपी का भतीजा अंकित अपने पिता के पास इकट्ठा हुए और अचानक उन पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया।

    हमले के दौरान, एक आरोपी सुभाष ने अपने पिता के सिर पर ईंट से वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पीड़ित का बेटा मौके पर पहुंचा और पुलिस को तहरीर दी। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण इलाज के दौरान सतपाल की मौत हो गई।

    मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। पीड़ित के बेटे की तहरीर पर चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी मुनेंद्र सिंह ने बताया कि दिवाली पर लोग पटाखे जला रहे थे, इसी दौरान विवाद हो गया।

    इसी दौरान भतीजे ने मृतक के सिर पर ईंट से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। तहरीर के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।