    जन्मदिन की पार्टी बनी मौत का पैगाम: दलित युवक की हत्या में शामिल तीसरा आरोपी गिरफ्तार, मामले पर सियासी हलचल तेज

    By AJAB SINGHEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 10:51 AM (IST)

    एक जन्मदिन की पार्टी में दलित युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद राजनीतिक दलों ने सरकार पर निशाना साधा है और पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। मामले की जांच जारी है और इलाके में तनाव व्याप्त है।

    दलित युवक की हत्या पर सियासत तेज।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र के रबूपुरा कस्बे में दलित युवक अनिकेत की मौत राजनीतिक अखाड़ा बन सकती है। शुक्रवार को कई राजनीतिक दल से जुड़े नेता पीड़ित स्वजन को सांत्वना देने पहुंचे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर के आने की चर्चा भी दिनभर रही।

    शनिवार को भी सांसद चंद्रशेखर के रबूपुरा पहुंचने की चर्चा है। एक सप्ताह पहले मारपीट की घटना में घायल युवक अनिकेत की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। शुक्रवार को गुस्साए कस्बावासियों ने रबूपुरा कस्बे के महाराणा प्रताप चौक पर जाम लगा दिया था। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन के जरिये पीड़ित स्वजन की वार्ता कराई।

    जिसके बाद पीड़ित स्वजन ने युवक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन सांत्वना की आड़ में राजनीतिक दल से जुड़े नेताओं ने राजनीतिक रोटियां सेखनी शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में एक और हत्यारोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पहले ही दो युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

    जन्मदिन के दिन हुआ था हमला

    ज्ञात हो कि रबूपुरा कस्बा स्थित आंबेडकर नगर में सतीश परिवार के साथ रहते हैं। 17 अक्टूबर को उनके बेटे अनिकेत का जन्मदिन था। अनिकेत मोहल्ले के बाहर अपने दोस्त सुमित व राजकरण के साथ जन्मदिन मना रहा था। तभी लक्ष्मी नगर मोहल्ले के रहने वाले 12 से अधिक युवकों ने रंजिशन उन पर हमला कर दिया। अनिकेत व सुमित को भी गंभीर चोट आई ।

    आरोपी अनिकेत और सुमित को मरणासन्न हालत में झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए थे। सूचना पर पहुंचे पीड़ित स्वजन ने घायलों को ग्रेटर नोएडा स्थित जिम्स अस्पताल भर्ती कराया। जहां हालत गंभीर होने की वजह से अनिकेत को शारदा अस्पताल रेफर कर दिया। जहां हालत बिगड़ने पर डाक्टरों ने उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया था। शुक्रवार सुबह चार बजे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

    12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

    घायल सुमित के भाई मामचंद की शिकायत पर पुलिस ने रबूपुरा के लक्ष्मीबाइ नगर के सुमित, युवराज, जीतू, रचित, सुनील, अंकित और पवन समेत 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में नामजद जीतू उर्फ जितेंद्र और युवराज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    एक अन्य आरापित को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अन्य हत्यारोपितों की तलाश कर रही है। कोतवाली प्रभारी सुजीत उपाध्याय ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई हैं। दो आरोपितों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जल्द सभी हत्यारोपित पुलिस की गिरफ्त में होंगे।