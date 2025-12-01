साइबर अपराधी ने बैंककर्मी बन मेल से लिंक भेजा, क्लिक करते ही दो खातों से निकल गए 1.90 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सोशल मीडिया पर अपनी किसी समस्या से संबंधित कोई वीडियो, फाेटो या पोस्ट प्रसारित कर रहे हैं। तो सतर्क व सावधान रहें। सोशल मीडिया पर वायरल की जा रहीं सूचनाओं पर साइबर अपराधियों की नजर है।

बिसरख कोतवाली क्षेत्र निवासी युवक को साइबर अपराधियों से इसी तरह ठगी का शिकार बनाया है। युवक का क्रेडिट कार्ड नहीं बना था। उसने एक्स पर समस्या प्रसारित की। साइबर अपराधी ने बैंक कर्मी बन मेल पर लिंक भेजा, जिस पर क्लिक करते ही जालसाज ने मोबाइल फोन हैक कर युवक के दो बैंक खातों से 1.90 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए।

ग्रेनो वेस्ट के गौर सिटी दो स्थित रक्षा अडेला निवासी आदित्य माहेश्वरी ने बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया था। काफी समय तक नहीं बनने पर 19 नवंबर को एक्स पर बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड नहीं जारी किए जाने से संंबंधित समस्या प्रसारित कर दी। 29 नवंबर को उनके मोबाइल फोन पर अनजान नंबर से काल आई।

जालसाज ने खुद का परिचय एचएसबीसी के कर्मी के रूप में दिया। अभी तक कार्ड नहीं बनने को लेकर गलती मानते हुए पीड़ित युवक से माफी भी मांगी। इससे वह जालसाज के झांसे में आ गए। जालसाज ने आदित्य से मेल आइडी ली। कहा कि एक लिंक आएगा, जिसे खोल कर क्रेडिट कार्ड के लिए दोबारा आवेदन कर दें। जल्द ही आपका क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा।