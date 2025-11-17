Noida Crime: क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के नाम पर इंजीनियर से 13 लाख ठगे, अधिक मुनाफे के झांसे में आया

जागरण संवाददाता, नोएडा। साइबर ठगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ग्रेटर नोएडा के रहने वाले एक इंजीनियर से क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 13 लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने टेलीग्राम मैसेज से संपर्क कर मुनाफा होने का झांसा दिया। मुनाफे समेत रकम नहीं निकलने पर पीड़ित को साइबर ठगी होने का अहसास हुआ। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

ग्रेटर नोएडा के रहने वाले रवि मलिक इंजीनियर हैं। वह शेयर बाजार में भी रुचि रखते हैं। 24 अगस्त को टेलीग्राम पर एक मैसेज आया था। ठग ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने की योजना बताई थी। बातचीत करने पर ठग ने के वाट्सअप ग्रुप से जोड़ दिया। फिर ठगों ने बिटकाइन नाम की एक एप डाउनलोड कराई।

रवि ने एक सितंबर को 10 हजार रुपये का निवेश कर दिया। कुछ समय में ही एप पर मुनाफा दिखने लगा। रवि ने रकम निकालकर बैंक खाते में डाली तो वह क्लिक करते ही आ गई। रवि ने विश्वास कर रकम निवेश करने का मन बनाया। फिर क्या था। जैसे-जैसे ठग कहते जाते। वैसे-वैसे रवि करता जाता।

रवि ने 24 सितंबर तक पांच बार में 13 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। पीड़ित ने रकम निकालने का प्रयास किया तो ठग ने कर के रूप में 7.50 लाख रुपये जमा करने को बोला। यह सुनकर रवि चौक गए। उन्होंने और रकम नहीं होने से मना कर दिया। रवि के रकम नहीं देने पर ठगों ने संपर्क तोड़ लिया। रवि ने एनसीआरपी पोर्टल और साइबर क्राइम थाना पुलिस से शिकायत की।

तीन बैंक खातों में ट्रांसफर कराई रकम : रवि ने बताया ठगों ने आइसीआइसीआइ, यश व यूटीआइ बैंक के खातों में रकम को ट्रांसफर कराया। अलग-अलग खातों में रकम लेने पर ठगों ने बताया कि धनराशि के आधार पर एप से स्वयं ही खाते की जानकारी उपलब्ध होती है। साइबर क्राइम थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया हैं। ठगी में संलिप्त बैंक खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। साइबर ठगों की पहचान और तलाश में टीम लगी हैं। जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।