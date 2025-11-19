World COPD Day: 70 वर्ष में होने वाली सीओपीडी, 40 की उम्र में फुला रही सांस; क्या है डॉक्टरों की सलाह

जागरण संवाददाता, नोएडा। धूम्रपान और बढ़ते प्रदूषण से 60 वर्ष की उम्र में होने वाली क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव लंग्स डिजीज (सीओपीडी) अब 40 वर्ष के युवाओं में भी देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है इस बीमारी के बढ़ते प्रभाव के लिए पर्यावरणीय कारक और बिगड़ती दिनचर्या जिम्मेदार हैं। आज बुधवार को वर्ल्ड सीओपीडी दिवस पर हम वरिष्ठ चिकित्सकों के माध्यम से इस बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं।

क्या होता है सीओपीडी? मैक्स सुपरस्पेशलिटी अस्पताल के वरिष्ठ निदेशक डॉ. ज्ञानेंद्र अग्रवाल के अनुसार, सीओपीडी में फेफड़ों की ताकत धीरे-धीरे कम होती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। प्रदूषण व सर्दी से रोजाना ओपीडी में 30-40 मरीज आते हैं। दूषित हवा, वाहनों का धुआं व फैक्ट्री के रसायन फेफड़ों को कमजोर करते हैं। खांसी, बलगम, सांस फूलना और बार-बार संक्रमण की समस्या बढ़ती है। गंभीर स्थिति में 20-30 प्रतिशत मरीजों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है।

ओपीडी में बढ़े 20 प्रतिशत मरीज मेदांता अस्पताल के डॉ. बिलाल बिन आसफ के अनुसार पिछले दो सप्ताह में ओपीडी में 20 प्रतिशत मरीजों की वृद्धि हुई है, जिनमें खांसी, सांस फूलना, सीने में जकड़न और एलर्जी के लक्षण हैं। पीएम 2.5 और पीएम 10 के कण फेफड़ों की पुरानी बीमारियों को बिगाड़ देते हैं और बच्चों तथा बुजुर्गों में संक्रमण का खतरा बढ़ाते हैं। लंबे समय तक ऐसे प्रदूषण में रहने से फेफड़ों के कैंसर का जोखिम बढ़ता है।