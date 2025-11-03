पुरानी गाड़ियां, नई कहानियां... ग्रेटर नोएडा में विंटेज रैली शुरू, भीड़ उमड़ी, आंखें चमकीं!

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025: विंटेज कार रैली रविवार सुबह 10 बजे जेपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शुरू हुई। इसमें देश-विदेश की 40 विंटेज कारों ने हिस्सा लिया, जिनमें एक 67 साल पुरानी मर्सिडीज और एक लैंड रोवर भी शामिल थी। रैली में शामिल विंटेज कारों ने भारी भीड़ को आकर्षित किया। विंटेज कारों का काफिला सोमवार को टाइगर सफारी पहुंचेगा। रैली उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से होते हुए 10 नवंबर को दिल्ली में संपन्न होगी।

टीम द फायर फॉक्स 10 दिवसीय द हिमालयन ड्राइव का आयोजन कर रही है। यह ड्राइव का पांचवां संस्करण है। प्रतिभागी रविवार सुबह अपनी विंटेज कारों के साथ जेपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे। सुबह करीब 10 बजे मुख्य अतिथियों- पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता पद्मश्री दीपा मलिक, वन्यजीव फोटोग्राफर हरविजय सिंह बहिया और पूर्व हिमालयन ड्राइव विजेता ऋषि कुमार ने रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली में सबसे पुरानी कार कलकत्ता की 1958 की मर्सिडीज 180 थी। इसे पृथ्वी नाथ टैगोर और सौरजीत पाल चौधरी चला रहे हैं।