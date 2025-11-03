Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुरानी गाड़ियां, नई कहानियां... ग्रेटर नोएडा में विंटेज रैली शुरू, भीड़ उमड़ी, आंखें चमकीं!

    By Gajendra Pandey Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 06:12 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 की शुरुआत हुई, जिसमें 40 विंटेज कारों ने भाग लिया। 67 साल पुरानी मर्सिडीज और लैंड रोवर आकर्षण का केंद्र रहीं। यह रैली जेपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से होते हुए 10 नवंबर को दिल्ली में समाप्त होगी। टीम द फायर फॉक्स इस दस दिवसीय ड्राइव का आयोजन कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ग्रेटर नोएडा में क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 की शुरुआत हुई। जागरण

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025: विंटेज कार रैली रविवार सुबह 10 बजे जेपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शुरू हुई। इसमें देश-विदेश की 40 विंटेज कारों ने हिस्सा लिया, जिनमें एक 67 साल पुरानी मर्सिडीज और एक लैंड रोवर भी शामिल थी। रैली में शामिल विंटेज कारों ने भारी भीड़ को आकर्षित किया। विंटेज कारों का काफिला सोमवार को टाइगर सफारी पहुंचेगा। रैली उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से होते हुए 10 नवंबर को दिल्ली में संपन्न होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टीम द फायर फॉक्स 10 दिवसीय द हिमालयन ड्राइव का आयोजन कर रही है। यह ड्राइव का पांचवां संस्करण है। प्रतिभागी रविवार सुबह अपनी विंटेज कारों के साथ जेपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे। सुबह करीब 10 बजे मुख्य अतिथियों- पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता पद्मश्री दीपा मलिक, वन्यजीव फोटोग्राफर हरविजय सिंह बहिया और पूर्व हिमालयन ड्राइव विजेता ऋषि कुमार ने रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली में सबसे पुरानी कार कलकत्ता की 1958 की मर्सिडीज 180 थी। इसे पृथ्वी नाथ टैगोर और सौरजीत पाल चौधरी चला रहे हैं।

    दूसरी विंटेज कार, चेन्नई की 1958 मॉडल की क्लासिक लैंड रोवर, ने भी लोगों को आकर्षित किया। इसके अलावा, टोयोटा, डैटसन, फिएट, जगुआर, फ्री लैंडर, 25 क्लासिक कारें और 15 एसयूवी समेत 40 वाहन शामिल हैं। आयोजकों ने बताया कि 280 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रैली सोमवार को ऋषिकेश पहुंचेगी। इसके बाद, विभिन्न स्थानों से गुजरते हुए 10 नवंबर को नई दिल्ली के वेलकम होटल आईटीसी में ड्राइव का समापन होगा। ड्राइव में भाग लेने वाले प्रमुख लोगों में सुरिंदर थाथी, हर दयाल कलसी, हॉवर्ड पैटर्सन, साई व्याकरणम, सौरभ चटर्जी, जेएस चंदेल, सुदेव बराड़, सुभाष गोयल और अन्य शामिल थे।