    नोएडा-दिल्ली को जोड़ने का बेहतर विकल्प है चिल्ला एलिवेटेड राेड, समय पर पूरा करने के निर्देश

    By Kundan Tiwari Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 06:43 AM (IST)

    नोएडा प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने चिल्ला एलिवेटेड रोड को नोएडा-दिल्ली के लिए बेहतर विकल्प बताया और इसे समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। यमुना तटबंध पर एलिवेटेड रोड को एनएच से बनवाने का प्रयास किया जा रहा है। शाहदरा ड्रेन की बदबू दूर करने के लिए दिल्ली सरकार से बातचीत करने और औद्योगिक भूखंड योजना में पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए गए।

    चिल्ला एलिवेटेड रोड को समय पर पूरा करने के निर्देश।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा प्राधिकरण के कार्य की समीक्षा के लिए शनिवार को औद्योगिक विकास आयुक्त (आइडीसी) व प्राधिकरण चेयरमैन दीपक कुमार ने बैठक की। इस दौरान प्राधिकरण के सीईओ डा लोकेश एम, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शुरुआत सिविल विभाग के कार्य से की गई।

    प्रशासनिक भवन को जल्द पूरा करने के लिए कहा गया। इसके अलावा चिल्ला एलिवेटेड राेड पर विस्तार से चर्चा की गई। बताया गया कि चिल्ला एलिवेटेड राेड नोएडा-दिल्ली को जोड़ने का बेहतर विकल्प है। इस पर समय से गुणवत्ता पूर्वक काम पूरा कराया जाए।

    यमुना तटबंध पर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे समानांतर एलिवेटेड रोड परियोजना से वाकिफ कराया गया। बताया गया कि यह रोड एनएच से बनवाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद भंगेल एलिवेटेड रोड समेत अन्य परियोजनाओं की जानकारी ली गई।

    आइडीसी ने तीनों प्राधिकरणों के अधिकारियों को एक साथ बैठक कर वार्ता करने के लिए कहा ताकि यूनीफाइड पालिसी और अन्य प्रकार की पालिसी में समानता लाई जा सके, ताकि आवंटियों को दिक्कत न हो।

    उन्होंने कहा कि नोएडा में शाहदरा ड्रेन से काफी बदबू आती है। इसको दूर करने के लिए दिल्ली सरकार से बातचीत की जाए। एक कार्ययोजना तैयार किया जाए, इससे शाहदरा ड्रेन के पानी को भी साफ रखा जा सके। इसके बाद औद्योगिक, संस्थागत, वाणिज्यिक, आवासीय की योजनाओं की जानकारी ली गई।

    जल्द ही औद्योगिक भूखंड योजना के तहत ई नीलामी की प्रक्रिया होनी है। इस प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाए रखने के निर्देश दिया गया। इसके बाद उन्होंने ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण अधिकारियों के साथ नोएडा में बैठक की।