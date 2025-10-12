नोएडा-दिल्ली को जोड़ने का बेहतर विकल्प है चिल्ला एलिवेटेड राेड, समय पर पूरा करने के निर्देश

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा प्राधिकरण के कार्य की समीक्षा के लिए शनिवार को औद्योगिक विकास आयुक्त (आइडीसी) व प्राधिकरण चेयरमैन दीपक कुमार ने बैठक की। इस दौरान प्राधिकरण के सीईओ डा लोकेश एम, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शुरुआत सिविल विभाग के कार्य से की गई।

प्रशासनिक भवन को जल्द पूरा करने के लिए कहा गया। इसके अलावा चिल्ला एलिवेटेड राेड पर विस्तार से चर्चा की गई। बताया गया कि चिल्ला एलिवेटेड राेड नोएडा-दिल्ली को जोड़ने का बेहतर विकल्प है। इस पर समय से गुणवत्ता पूर्वक काम पूरा कराया जाए।

यमुना तटबंध पर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे समानांतर एलिवेटेड रोड परियोजना से वाकिफ कराया गया। बताया गया कि यह रोड एनएच से बनवाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद भंगेल एलिवेटेड रोड समेत अन्य परियोजनाओं की जानकारी ली गई।

आइडीसी ने तीनों प्राधिकरणों के अधिकारियों को एक साथ बैठक कर वार्ता करने के लिए कहा ताकि यूनीफाइड पालिसी और अन्य प्रकार की पालिसी में समानता लाई जा सके, ताकि आवंटियों को दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि नोएडा में शाहदरा ड्रेन से काफी बदबू आती है। इसको दूर करने के लिए दिल्ली सरकार से बातचीत की जाए। एक कार्ययोजना तैयार किया जाए, इससे शाहदरा ड्रेन के पानी को भी साफ रखा जा सके। इसके बाद औद्योगिक, संस्थागत, वाणिज्यिक, आवासीय की योजनाओं की जानकारी ली गई।