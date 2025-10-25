पहिले-पहिले हम कइनी, छठी मइया व्रत तोहार...,गीतों की गूंज के बीच छठव्रतियों ने नहाय-खाय के साथ शुरू किया छठ महापर्व

जागरण संवाददाता,नोएडा। सूर्य की उपासना का छठ पर्व की शुरुआत शनिवार से नहाए खाए से हुई। पहिले-पहिले हम कइनी, छठी मइया व्रत तोहार...गोदी के बलकवा के दिह, छठी मइया ममता दुलार..., गीतों की गूंज के साथ चार दिवसीय छठ पर्व शुरू हुआ।

छठ व्रतियों ने सुबह से भगवान भास्कर की आराधना के महापर्व छठ का अनुष्ठान कर नहाय-खाय से शुरू किया। घरों में छठ मैया के गीतों के साथ लोगों ने पूजा की। नहाए खाए में छठ व्रतियों ने लौकी की सब्जी का सेवन कर शुरू किया।

खरना पूजन के साथ शुरू हुई उपासना रविवार को खरना पूजन के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। सोमवार की शाम अस्ताचलगामी सूर्य और मंगलवार को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। राजधानी समेत प्रदेश भर में छठ महापर्व को लेकर उल्लास है।

नोएडा में प्राधिकरण ने 16 घाट के लिए जगह चिन्हित की हैं। जिनकी तैयारियां अंतिम चरण में है। सेक्टर सोसायटियों में बने स्विमिंग पूल को छठ घाट बनाया गया है। साथ ही नोएडा स्टेडियम में भी घर बनाने की तैयारियां जोरो पर चल रही हैं। इन दिनों छठ व्रती भगवान सूर्य की उपासना में लीन रहेंगे।