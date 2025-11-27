Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    VIDEO: नोएडा के गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन के पास एक गाड़ी में लगी भीषण आग, चारों ओर फैला धुएं का गुबार

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 02:21 PM (IST)

    नोएडा के सेक्टर 37 स्थित गोल्फ कोर्स के सामने एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग लगने से इलाके में धुएं का गुबार फैल गया।  आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    वाहन में आग लगने के बाद उठती लपटें।

    डिजिटल डेस्क, नोएडा। शहर के सेक्टर-37 इलाके में बृहस्पतिवार को एक गाड़ी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण है कि इलाके में धुएं का गुबार छा गया। साथ ही बीच पर वाहन में आग लगने से यातायात भी प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी है। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएफओ प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि थाना सेक्टर 39 क्षेत्र अंतर्गत गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन के पास गाड़ी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फायर सर्विस यूनिट घटनास्थल पर पहुंची। आग रोड स्वीपिंग गाड़ी नंबर पीबी 65 एजेड 7637 में लगी थी, जिससे फायर सर्विस यूनिट द्वारा पूर्णरूप से बुझा दिया गया है। उपरोक्त घटना में कोई जनहानि नहीं है।