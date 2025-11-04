सिकंदराबाद रोड पर ब्रेक फेल? कार पीछे से कैंटर में घुसी, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती

जागरण संवाददाता, दनकौर। दनकौर थाना क्षेत्र के सिकंदराबाद रोड पर बिलासपुर कस्बे के पास एक तेज रफ्तार कार खड़े कैंटर से टकरा गई। हादसे में कार सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायल दंपत्ति को बिलासपुर के नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है।

दीपांशु अपने परिवार के साथ दनकौर के देवता गांव में रहते हैं। रविवार को वह अपनी गर्भवती पत्नी कोमल को बिलासपुर अस्पताल लाए थे। उसे देखने के बाद वे अपनी बलेनो कार से घर लौट रहे थे।

जैसे ही उनकी कार बिलासपुर के पास इंडियन पेट्रोल पंप के पास पहुंची, उसकी कार एक खड़े कैंटर से पीछे से टकरा गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात बहाल किया गया। पीड़ित परिवार की ओर से अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।