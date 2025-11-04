सिकंदराबाद रोड पर ब्रेक फेल? कार पीछे से कैंटर में घुसी, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती
दनकौर के पास सिकंदराबाद रोड पर एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े कैंटर से टकरा गई, जिससे कार सवार पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और यातायात बहाल किया। दंपत्ति अस्पताल से लौट रहे थे तभी यह हादसा हुआ। पुलिस शिकायत का इंतजार कर रही है। हाल ही में इस तरह की कई दुर्घटनाएं हुई हैं।
जागरण संवाददाता, दनकौर। दनकौर थाना क्षेत्र के सिकंदराबाद रोड पर बिलासपुर कस्बे के पास एक तेज रफ्तार कार खड़े कैंटर से टकरा गई। हादसे में कार सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायल दंपत्ति को बिलासपुर के नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है।
दीपांशु अपने परिवार के साथ दनकौर के देवता गांव में रहते हैं। रविवार को वह अपनी गर्भवती पत्नी कोमल को बिलासपुर अस्पताल लाए थे। उसे देखने के बाद वे अपनी बलेनो कार से घर लौट रहे थे।
जैसे ही उनकी कार बिलासपुर के पास इंडियन पेट्रोल पंप के पास पहुंची, उसकी कार एक खड़े कैंटर से पीछे से टकरा गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात बहाल किया गया। पीड़ित परिवार की ओर से अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पहले भी हुए हैं दुखद हादसे
- 10 नवंबर, 2024: नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर नॉलेज पार्क में एक कार खड़ी कैंटर से टकरा गई, जिसमें एक ही परिवार के पाँच सदस्यों की मौत हो गई।
- 24 नवंबर, 2024: यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रतापगढ़ स्थित वृंदावन प्रेम मंदिर और मनगढ़ भक्तिधाम के संस्थापक जगद्गुरु कृपालु महाराज की सबसे बड़ी पुत्री डॉ. विशाखा त्रिपाठी के काफिले से एक कैंटर टकरा गया। डॉ. विशाखा की मृत्यु हो गई और उनकी दो बहनों सहित सात अन्य घायल हो गए।
- 24 अगस्त, 2025: ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक तेज़ रफ़्तार कार एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और चार घायल हो गए।
- 1 सितंबर, 2025: एक तेज़ रफ़्तार कार एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें एक बीबीए छात्र की मौत हो गई और उसके चार साथी घायल हो गए।
- 22 सितंबर, 2025: बीटा-2 थाना क्षेत्र के चुहड़पुर अंडरपास के पास एक बुलेट ने पानी के टैंकर को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें तीन छात्रों की मौत हो गई।
