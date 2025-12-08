यमुना एक्सप्रेस-वे पर बस के ब्रेक हुए फेल, गलगोटिया विश्वविद्यालय के 50 स्टूडेंट्स थे सवार

संवाद सहयोगी, दनकौर। कोतवाली क्षेत्र स्थित यमुना एक्सप्रेसवे पर सोमवार के दोपहर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। एक्सप्रेसवे पर चलती तेज रफ्तार बस के अचानक ब्रेक फेल हो गये। बस में लगभग 50 छात्र और छात्राएं सवार थीं। बस चालक धीरे-धीरे बस की रफ्तार को कम करते हुए बस को डिवाइडर के किनारे ले गया जिससे बस कंक्रीट की दीवार से टकराकर रुक गई। इस दौरान एक बाइक सवार युवक को मामूली चोटे आई हैं।

नोएडा के बोटैनिकल गार्डन से गलगोटिया विश्वविद्यालय तक बच्चों को लाने और ले जाने के लिए रोजाना कई बसें संचालित होती हैं। इनमें से एक बस सोमवार की दोपहर करीब 50 छात्र और छात्राओं को लेकर गलगोटिया विश्वविद्यालय के लिए आ रही थी। जब बस दनकौर कोतवाली क्षेत्र में गलगोटिया विश्वविद्यालय के सामने बने यमुना एक्सप्रेसवे के रैंप के नजदीक पहुंची तो बस चालक को ब्रेक फेल होने की जानकारी हुई।

बस चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस में आगे की तरफ बैठे छात्र और छात्राओं को पीछे जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्हें यह भी जानकारी दी की बस के ब्रेक फेल हो चुके हैं इसलिए सभी सावधानी से बैठें। इसके साथ ही चालक ने बस की रफ्तार को धीरे-धीरे काम करना शुरू किया। इस दौरान बस रैंप पर बने टोल बूथ के नजदीक पहुंच गई। वही रास्ते में एक बाइक सवार अपनी बाइक को लिए खड़ा हुआ था। बस द्वारा लगातार दिए जा रहे होरन और छात्रों के शोर के बाद बाइक सवार अचानक बाइक को लेकर तेजी से रास्ते से हटा जिस कारण गिरने से उसके हाथ मे मामूली चोट आ गई।