Noida Accident: यमुना एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर पलटी डबल डेकर बस, 14 लोग गंभीर रूप से घायल

संवाद सहयोगी, दनकौर। दनकौर क्षेत्र स्थित यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार की रात तेज रफ्तार डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में कुल 60 यात्री सवार्थे दिन में 14 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई और पलटी हुई बस से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे।

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में भर्ती कराया है। गनी मत रही की बस यमुना एक्सप्रेसवे से नीचे नहीं गिरी अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस का कहना है कि चालक द्वारा बस में क्षमता से अधिक सवारियां बिताई गईं थीं जिसके कारण बस का संतुलन बिगड़ा है।

दिल्ली स्थित अंतर राज्य बस टर्मिनल से बनारस के लिए बस मंगलवार की शाम निकली थी। बस में कुल 60 लोग सवार थे जिनमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष थे। जब बस दनकौर कोतवाली क्षेत्र स्थित यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंची उसी दौरान अनियंत्रित होकर यमुना एक्सप्रेसवे पर ही पलट गई।

बस पलटने के बाद सवारी में ठीक पुकार मच गई और बस से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। गनीमत रही की बस यमुना एक्सप्रेसवे से नीचे नहीं गिरी अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। आनन फानन में राहगीर द्वारा राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए बस के शीशे तोड़कर सवारियों को बाहर निकलना शुरू कर दिया गया।

सूचना के बाद पुलिस और यमुना एक्सप्रेसवेकर्मी भी मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को बस से निकालकर ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद सवारियों को सुरक्षित निकालने के बजाय बस के चालक और परिचालक मौके से फरार हो गये।