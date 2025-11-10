कार की टक्कर से बुलेट बाइक में लगी आग, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर थमे वाहनों के पहिए

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 128 स्थित जेपी विषटाउन सोसायटी के पास नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर दिल्ली की ओर जाने वाली तरफ सोमवार दोपहर एक बजे कार की टक्कर से बुलेट बाइक में आग लग गई। लोगों की सूचना पर पहुंची अग्निशमन टीम ने आग को बुझाया। आग लगने के दौरान एक्सप्रेसवे पर वाहनों के रुकने से यातायात धीमा रहा।