    कार की टक्कर से बुलेट बाइक में लगी आग, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर थमे वाहनों के पहिए

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 01:48 PM (IST)

    नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 128 के पास कार की टक्कर से बुलेट बाइक में आग लग गई। दोपहर एक बजे हुई इस घटना के बाद अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। आग लगने के कारण एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित रहा, जिसे बाद में सामान्य किया गया।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 128 स्थित जेपी विषटाउन सोसायटी के पास नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर दिल्ली की ओर जाने वाली तरफ सोमवार दोपहर एक बजे कार की टक्कर से बुलेट बाइक में आग लग गई। लोगों की सूचना पर पहुंची अग्निशमन टीम ने आग को बुझाया। आग लगने के दौरान एक्सप्रेसवे पर वाहनों के रुकने से यातायात धीमा रहा।

