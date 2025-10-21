स्टिल के गिलास में बम रखकर फोड़ना पड़ा भारी, पेट और शरीर के अन्य हिस्से में टुकड़े लगने से युवक की मौत

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 63 थाना क्षेत्र के छिजारसी में एक युवक स्टील के गिलास के नीचे बम रखकर फोड़ रहा था। इसी बीच विस्फोट के बाद गिलास फटने से उसका कुछ हिस्सा युवक के पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में लग गया। आनन-फानन में युवक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। युवक की पहचान छिजारसी गांव के शिव कुमार के रूप में हुई। वह मूलत: लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ का रहने वाला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया है।