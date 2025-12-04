Language
    नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती BMW कार में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:28 PM (IST)

    नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक बीएमडब्ल्यू कार में आग लग गई। चालक ने धुआं देखकर तुरंत गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंच ...और पढ़ें

    नोएडा में बीएमडब्ल्यू कंपनी के 730एलडी मॉडल की डीजल वर्जन कार में बृहस्पतिवार दोपहर करीब तीन बजे आग लग गई।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बने पंचशील अंडरपास के पास बीएमडब्ल्यू कंपनी के 730एलडी माडल की डीजल वर्जन कार में बृहस्पतिवार दोपहर करीब तीन बजे आग लग गई। बोनट के पास से धुआं उठता देख चालक ने एकाएक कार से बाहर निकलकर बचाई।

    अग्निशमन टीम ने एक गाड़ी की मदद से आग को बुझाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होने का अंदेशा जताया जा रहा है। कार मालिक ने ग्रैप नियम की पांबदी के चलते करीब 20 दिन बाद कार को चलाने के लिए निकाला था।

    दिल्ली लाजपत नगर के रहने वाले नरेश कौशल इंटीरियर डिजाइनिंग कारोबारी हैं। वह ओखला स्थित कार्यालय से बृहस्पतिवार दोपहर सेक्टर 82 में कारोबार के सिलसिले में अपनी हरियाणा नंबर की बीएमडब्ल्यू कंपनी के 730एलडी मॉडल की डीजल वर्जन कार से आए थे। यहां से काम निपटाने के बाद दिल्ली जा रहे थे।

    ग्रेटर नोएडा से नोएडा की ओर पंचशील अंडरपास के पास सर्विस रोड पर पहुंचे तो एकाएक कार के ईंजन से धुंआ उठने लगा। अन्य वाहन चालकों ने भी हॉरन बजाकर सचेत किया। उन्होंने कार की गति सीमा काे कम किया। कार को सड़क किनारे कर एकाएक नीचे उतर गए। देखते ही देखते कार से आग की लपटें उठने लगीं।

    उन्होंने आग की जानकारी अग्निशमन कंट्रोल रूम को दी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि सूचना मिलने पर टीम को एक गाड़ी के साथ मौके पर रवाना किया गया। करीब 20 मिनट में कार में लगी आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया, लेकिन कार पूरी तरह से जल गई।

    कार मालिक नरेश ने बताया कि उन्होंने डेढ़ साल पहले कार को खरीदा था। ग्रैप लागू होने के चलते डीजल की कार को करीब 20 दिन बाद चलाया था। कई दिनों से कार खड़ी होने के चलते चूहे ने तार काट दिया हो। इससे शार्ट सर्किट होने पर कार में आग लग गई हो।