नोएडा में बीएलओ शिक्षिका ने इस्तीफा देकर बनाया सोशल मीडिया स्टंट, विभाग ने कहा- कोई त्यागपत्र नहीं मिला

जागरण संवाददाता, नोएडा। मतदान सूची को सटीक करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआइआर) अभियान चलाया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी बीएलओ को सौंपी गई है लेकिन कुछ बीएलओ ने पिछले दिनों अपनी त्यागपत्र लिखकर इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर दिया है।

अधिकारियों का कहना है कि यह इंटरनेट मीडिया स्टंट है। बीते रविवार उच्च प्राथमिक विद्यालय की गेझा की सहायक अध्यापिका पिंकी सिंह ने त्यागपत्र लिखकर वाट्सएप बीएलओ ग्रुप में अपलोड किया। इसके बाद शिक्षिका ने ग्रुप से स्वयं ही त्यागपत्र को डिलीट भी कर दिया। इस तरह के स्टंट ने अन्य बीएलओ को भी अपनी ओर आकर्षित किया।

इसके बाद प्राथमिक विद्यालय हाजीपुर की शिक्षा मित्र कविता नागर ने भी त्यागपत्र वाट्सएप पर अपलोड कर दिया। इनकी स्कूल से कार्य रिपोर्ट लेने पर बीएसए राहुल पंवार ने बताया कि कविता माह में आठ से दस बार ही स्कूल में कक्षाएं लेने पहुंचती हैं।