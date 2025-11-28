गाजियाबाद में खड़ी बाइक का नोएडा में कट गया चालान, फर्जी नंबर प्लेट के इस्तेमाल की आशंका
गाजियाबाद में खड़ी बाइक का चालान नोएडा में कटने से हड़कंप मच गया। आशंका है कि किसी ने फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को पकड़ा जा सके।
जागरण संवाददाता, नोएडा। गाजियाबाद सिद्धार्थ विहार में खड़ी बाइक का नोएडा सेक्टर 14 में चालान कटना सामने आया। पीड़ित के पास से बुधवार को चालान कटने का मैसेज पहुंचा तो फर्जीवाड़े का पता चला। पीड़ित ने शातिर बदमाशों पर उनकी बाइक की अवैध नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाने की संभावना जताई है। उन्होंने बृहस्पतिवार को डीसीपी नोएडा, गाजियाबाद और यातायात से शिकायत की।
गाजियाबाद सिद्धार्थ विहार में रहने वाले रामेश्वर सिंह एक कंपनी कार्यालय में लीगल एडवाइजर हैं। उनके पास गाजियाबाद नंबर की बाइक है। बृहस्पतिवार को उनके मोबाइल पर बिना हेलमेट का चालान कटने का मैसेज आया। उन्होंने चालान के फोटो को चेक किया तो उसमें बाइक और चालक कोई अन्य व्यक्ति नजर आया, जबकि वाहन नंबर की उनकी बाइक का था।
उन्होंने असामाजिक तत्वों द्वारा उनके वाहन नंबर का उपयोग कर अपराध करने की संभावना जताई है। पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
