गाजियाबाद में खड़ी बाइक का नोएडा में कट गया चालान, फर्जी नंबर प्लेट के इस्तेमाल की आशंका

जागरण संवाददाता, नोएडा। गाजियाबाद सिद्धार्थ विहार में खड़ी बाइक का नोएडा सेक्टर 14 में चालान कटना सामने आया। पीड़ित के पास से बुधवार को चालान कटने का मैसेज पहुंचा तो फर्जीवाड़े का पता चला। पीड़ित ने शातिर बदमाशों पर उनकी बाइक की अवैध नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाने की संभावना जताई है। उन्होंने बृहस्पतिवार को डीसीपी नोएडा, गाजियाबाद और यातायात से शिकायत की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गाजियाबाद सिद्धार्थ विहार में रहने वाले रामेश्वर सिंह एक कंपनी कार्यालय में लीगल एडवाइजर हैं। उनके पास गाजियाबाद नंबर की बाइक है। बृहस्पतिवार को उनके मोबाइल पर बिना हेलमेट का चालान कटने का मैसेज आया। उन्होंने चालान के फोटो को चेक किया तो उसमें बाइक और चालक कोई अन्य व्यक्ति नजर आया, जबकि वाहन नंबर की उनकी बाइक का था।