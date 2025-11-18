भाकियू लोकशक्ति का एलान, आज नारियल फोड़कर खोलेंगे भंगेल एलिवेटेड रोड; लोगों को होगी सुविधा 

जागरण संवाददाता, नोएडा। भारतीय लोकशक्ति ने भंगेल में छह महीने से बंद पड़े एलिवेटेड रोड को मंगलवार सुबह नारियल फोड़कर वाहन चालकों के लिए खोलने का एलान किया है। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव ने तमाम पदाधिकारियों संग सदरपुर में बैठक कर व्यापारी और स्थानीय लोगों के साथ एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करने की बात कही है।

आरोप है कि प्राधिकरण के अधिकारी लगातार आश्वासन देकर सुविधा से टरका रहे हैं। महासचिव चौधरी बीसी प्रधान ने बताया कि भाकियू लोकशक्ति के बैनर तले पदाधिकारियों ने कई बार अधिकारियों से मिलकर आगाहपुर भंगेल एलिवेटेड को खोलने की मांग की थी, लेकिन उन्हें खोखले आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला।

अधिकारियों की इस लापरवाही का खामियाजा लोगों को कई किलोमीटर तक चक्कर काटकर भुगतान पड़ रहा है। कहा कि भंगेल में रोड बहुत व्यस्त होने के कारण आगाहपुर भंगेल एलिवेटेड रोड को लोगों की सुविधा के तैयार किया गया था। इसका निर्माण तीन वर्ष पहले दिसंबर 2022 से शुरू होना था लेकिन, ऐसा नही हुआ।

अब काम पूरा होने के बावजूद छह महीने से एलिवेटेड बंद पड़ा है। अफसर हर बार शासन से एलिवेटेड की उद्घाटन तिथि मिलने की बात कहते हैं। सोमवार को अधिकारियों की हीलाहवाली पर पदाधिकारियों ने बैठक कर उद्घाटन की योजना बनाई। तय हुआ कि सुबह 11 बजे सभी लोग एकत्रित होकर रोड को वाहन चालकों के लिए खोलेंगे।