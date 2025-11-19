Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएम योगी कर सकते हैं भंगेल एलिवेटेड रोड का उद्घाटन, नोएडा से ग्रेटर-नोएडा होकर सूरजपुर की तरफ जाना होगा आसान

    By Sumit Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 12:59 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही भंगेल एलिवेटेड रोड का उद्घाटन कर सकते हैं। इस एलिवेटेड रोड के शुरू होने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और सूरजपुर के बीच यातायात आसान हो जाएगा। लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और समय की बचत होगी। इससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद है कि सीएम योगी जल्द ही नोएडा का दौरा करेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    नोएडा प्राधिकरण द्वारा ट्रायल के लिए खोले गए भंगेल एलिवेटेड रोड पर चलते वाहन। जागरण

    जागरण संवाददाता, नोएडा। भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति के एलान के बाद प्राधिकरण ने मंगलवार सुबह भंगेल एलिवेटेड रोड ( Noida Bhangel Elevated Road) को वाहनों के ट्रायल के लिए खोल दिया। इस बीच इंजीनियरों की टीम रोड पर तकनीकी कमियों को बारीकी से जांचेगी। दादरी-सूरजपुर-छलेरा यानी डीएससी मार्ग पर एलिवेटेड रोड शुरू होने से लोगों का नोएडा से ग्रेटर-नोएडा होकर सूरजपुर की तरफ सफर आसान हो जाएगा। जल्द सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा दौरे के समय एलिवेटेड रोड का उद्घाटन कर सकते हैं। अधिकारियों ने तैयारी भी कर ली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोप है संगठन के ऐलान के बाद सोमवार रात पुलिस ने पदाधिकारियों को घर में नजरबंद कर दिया। राष्ट्रीय महासचिव बीसी प्रधान का कहना है एलिवेटेड रोड बनने से आगाहपुर, बरौला, सलारपुर, मंगोल के सैंकड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं, औद्योगिक क्षेत्रों में सेक्टर- 43, 40, 41, 48, 49, 47, 101, 107, 106, 110, 82, 88 और फेज-दो के लोगों का सफर भी आसान होगा।

    Bhangel Elevated Road

    संगठन के बैनर तले पदाधिकारियों ने कई बार अधिकारियों से मिलकर एलिवेटेड रोड को चालकों के लिए खोलने की मांग की थी लेकिन, उन्हें खोखले आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा था। अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा लोगों को कई किलोमीटर तक चक्कर काटकर भुगतान पड़ रहा था। एलिवेटेड रोड को खोलने के लिए पदाधिकारियों के साथ सोमवार को सदरपुर में बैठक कर रणनीति बनाई थी।

    तैयारियों के बीच रात में पुलिस ने उन्हें अन्य पदाधिकारियों संग घर में नजरबंद कर दिया। सुबह करीब 11 बजे वह पुलिस अधिकारियों से वार्ता के बाद एलिवेटेड रोड पर पहुंचे तो वाहनों का संचालन हो रहा था। इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो भी प्रसारित हुआ। इसमें किसान यूनियन का स्टीकर लगी गाड़ी में कुछ लोग हूटर बजाते तेज रफ्तार में आ रहे थे। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    महासचिव को अन्य लोगों ने मिठाई खिलाकर एलिवेटेड रोड के खुलने की बधाई दी। अधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया। उप महाप्रबंधक विजय रावल ने बताया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. लोकेश एम ने 4.50 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड को ट्रायल करने के निर्देश दिए हैं। तकनीकी कमियों को परखा जाएगा।

    2022 में शुरू होने वाले एलिवेटेड पर तीन साल बाद ट्रायल 

    2020 में एलिवेटेड का काम शुरू हुआ था। इसे 2022 दिसंबर तक पूरा किया जाना था लेकिन, सेतु निगम की तरफ से निर्माण में तेजी नहीं लाई गई। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि अब ट्रायल के बहाने इसे विधिवत खोलने में देरी की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा आएंगे। इस बीच अधिकारी उनसे समय लेकर एलिवेटेड को चालू करा देंगे।