सीएम योगी कर सकते हैं भंगेल एलिवेटेड रोड का उद्घाटन, नोएडा से ग्रेटर-नोएडा होकर सूरजपुर की तरफ जाना होगा आसान

जागरण संवाददाता, नोएडा। भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति के एलान के बाद प्राधिकरण ने मंगलवार सुबह भंगेल एलिवेटेड रोड ( Noida Bhangel Elevated Road) को वाहनों के ट्रायल के लिए खोल दिया। इस बीच इंजीनियरों की टीम रोड पर तकनीकी कमियों को बारीकी से जांचेगी। दादरी-सूरजपुर-छलेरा यानी डीएससी मार्ग पर एलिवेटेड रोड शुरू होने से लोगों का नोएडा से ग्रेटर-नोएडा होकर सूरजपुर की तरफ सफर आसान हो जाएगा। जल्द सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा दौरे के समय एलिवेटेड रोड का उद्घाटन कर सकते हैं। अधिकारियों ने तैयारी भी कर ली है।

आरोप है संगठन के ऐलान के बाद सोमवार रात पुलिस ने पदाधिकारियों को घर में नजरबंद कर दिया। राष्ट्रीय महासचिव बीसी प्रधान का कहना है एलिवेटेड रोड बनने से आगाहपुर, बरौला, सलारपुर, मंगोल के सैंकड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं, औद्योगिक क्षेत्रों में सेक्टर- 43, 40, 41, 48, 49, 47, 101, 107, 106, 110, 82, 88 और फेज-दो के लोगों का सफर भी आसान होगा।

संगठन के बैनर तले पदाधिकारियों ने कई बार अधिकारियों से मिलकर एलिवेटेड रोड को चालकों के लिए खोलने की मांग की थी लेकिन, उन्हें खोखले आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा था। अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा लोगों को कई किलोमीटर तक चक्कर काटकर भुगतान पड़ रहा था। एलिवेटेड रोड को खोलने के लिए पदाधिकारियों के साथ सोमवार को सदरपुर में बैठक कर रणनीति बनाई थी।

तैयारियों के बीच रात में पुलिस ने उन्हें अन्य पदाधिकारियों संग घर में नजरबंद कर दिया। सुबह करीब 11 बजे वह पुलिस अधिकारियों से वार्ता के बाद एलिवेटेड रोड पर पहुंचे तो वाहनों का संचालन हो रहा था। इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो भी प्रसारित हुआ। इसमें किसान यूनियन का स्टीकर लगी गाड़ी में कुछ लोग हूटर बजाते तेज रफ्तार में आ रहे थे। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

महासचिव को अन्य लोगों ने मिठाई खिलाकर एलिवेटेड रोड के खुलने की बधाई दी। अधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया। उप महाप्रबंधक विजय रावल ने बताया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. लोकेश एम ने 4.50 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड को ट्रायल करने के निर्देश दिए हैं। तकनीकी कमियों को परखा जाएगा।