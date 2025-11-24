ग्रेटर नोएडा में किराये के कमरे में बांग्लादेशी छात्र ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस
ग्रेटर नोएडा के बीटा-दो क्षेत्र में एक बांग्लादेशी छात्र ने किराए के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह एक महिला के साथ कमरे में रहता था, जो कुछ दिन पहले गायब हो गई थी। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और मामले की जांच जारी है। मृतक के परिवार को सूचित कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बीटा-दो कोतवाली क्षेत्र में किराये के मकान में NIU के छात्र ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की पहचान सहरियार निवासी मोनू बीपाड़ा कालिया चौधरी सिरसागंज सिटी बांग्लादेश के रूप में हुई है।
रविवार शाम सेक्टर बीटा-एक के एक मकान में युवक ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच की। बताया जा रहा है कि सहरियार 16 नवंबर को महिला रूपा निवासी नार मधुबनी बिहार के साथ मकान में रहने आया था। दोनों ने खुद को पति-पत्नी बताते करीब आठ हजार रुपये मासिक किराये पर कमरा लिया था।
17 नवंबर को दोनों ने कमरे में शिफ्ट कर लिया था। मकान मालिक के अनुसार 21 नवंबर को महिला कमरे से कहीं चली गई थी। उसी दिन शाम से सहरियार का मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। रविवार शाम मकान मालिक ने खिड़की से झांककर देखा तो युवक पंखे से रस्सी के सहारे लटका हुआ था।
पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक के स्वजन को बांग्लादेश में सूचित कर दिया गया है। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। महिला के कमरे से जाने और उसके बाद युवक के मोबाइल के बंद होने को लेकर पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है।
