ग्रेटर नोएडा में किराये के कमरे में बांग्लादेशी छात्र ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बीटा-दो कोतवाली क्षेत्र में किराये के मकान में NIU के छात्र ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की पहचान सहरियार निवासी मोनू बीपाड़ा कालिया चौधरी सिरसागंज सिटी बांग्लादेश के रूप में हुई है। रविवार शाम सेक्टर बीटा-एक के एक मकान में युवक ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच की। बताया जा रहा है कि सहरियार 16 नवंबर को महिला रूपा निवासी नार मधुबनी बिहार के साथ मकान में रहने आया था। दोनों ने खुद को पति-पत्नी बताते करीब आठ हजार रुपये मासिक किराये पर कमरा लिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

17 नवंबर को दोनों ने कमरे में शिफ्ट कर लिया था। मकान मालिक के अनुसार 21 नवंबर को महिला कमरे से कहीं चली गई थी। उसी दिन शाम से सहरियार का मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। रविवार शाम मकान मालिक ने खिड़की से झांककर देखा तो युवक पंखे से रस्सी के सहारे लटका हुआ था।