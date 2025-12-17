Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा में 25 दिसंबर तक बनवाएं आयुष्मान कार्ड, पाएं 5 लाख तक का फ्री इलाज

    By Ajab Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:41 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने के लिए 25 दिसंबर तक विशेष अभियान चलेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को योजना के तहत योग्य लाभार् ...और पढ़ें

    Hero Image

    ग्रेटर नोएडा में आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने के लिए 25 दिसंबर तक विशेष अभियान चलेगा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने के लिए 25 दिसंबर तक एक खास अभियान चलाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इस बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेधा रूपम ने अधिकारियों से कहा कि यह योजना सरकार की टॉप प्रायोरिटी में से एक है। इसलिए, सभी अधिकारी इस योजना के तहत योग्य लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनवाने में सहयोग करें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंत्योदय कार्ड धारक, 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, सरकारी कर्मचारी और राशन कार्ड धारक अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ. नरेंद्र कुमार ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, हर परिवार को तय अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इस योजना के तहत, परिवार के हर सदस्य के लिए अलग कार्ड बनाया जाता है, जिससे एक व्यक्ति या पूरा परिवार 5 लाख रुपये तक का फायदा उठा सकता है।