ग्रेटर नोएडा में 10 दिनों के लिए अस्तौली रेलवे फाटक रहेगा बंद, 18 दिसंबर के बाद खुलेगा
ग्रेटर नोएडा में मरम्मत कार्य के चलते अस्तौली रेलवे फाटक 10 दिनों के लिए बंद रहेगा। दादरी के वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर ने बताया कि दनकौर स्टेशन के पास फा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। मरम्मत कार्य के चलते आगामी 10 दिनों तक अस्तौली रेलवे फाटक बंद रहेगा। दादरी के वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दनकौर स्टेशन से लगभग तीन किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित अस्तौली गांव के समीप फाटक संख्या 138 /सी पर मरम्मत कार्य के चलते आठ दिसंबर 2025 की सुबह आठ बजे से 18 दिसंबर 2025 की शाम छह बजे तक आवागमन पूर्ण रूप से बंद रहेगा।
वैकल्पिक मार्ग के रूप में फाटक संख्या 139/सी दनकौर स्टेशन के निकट स्थित फ्लाईओवर का उपयोग कर सकते हैं।
