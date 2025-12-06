ग्रेटर नोएडा में 10 दिनों के लिए अस्तौली रेलवे फाटक रहेगा बंद, 18 दिसंबर के बाद खुलेगा

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। मरम्मत कार्य के चलते आगामी 10 दिनों तक अस्तौली रेलवे फाटक बंद रहेगा। दादरी के वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दनकौर स्टेशन से लगभग तीन किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित अस्तौली गांव के समीप फाटक संख्या 138 /सी पर मरम्मत कार्य के चलते आठ दिसंबर 2025 की सुबह आठ बजे से 18 दिसंबर 2025 की शाम छह बजे तक आवागमन पूर्ण रूप से बंद रहेगा।