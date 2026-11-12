NCR का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनेगा नोएडा में, 69.7 किमी ट्रैक से 20 लाख लोगों को राहत; 3 शहरों में आसान होगा सफर

कुंदन तिवारी, नोएडा। गौतमबुद्धनगर की 20 लाख आबादी को सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए नोएडा प्राधिकरण 69.766 किलोमीटर का मेट्रो ट्रैक का जाल बिछा रहा है, जो एनसीआर के किसी भी शहर में सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। इसका लाभ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेनो वेस्ट शहर के लोगों को आने वाले समय में मिलेगा।

इन तीन शहरों में आना-जाना होगा आसान दिल्ली समेत एनसीआर के किसी भी शहर गाजियाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद में आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। अभी तक नोएडा प्राधिकरण 47.157 किलोमीटर का मेट्रो रेल का ट्रैक बिछाया जा चुका है। इसमें एक्वा लाइन का 29.707 किलोमीटर ट्रैक शामिल है, जबकि ब्लू लाइन मेट्रो का 13.5 किलोमीटर व मैजेंटा लाइन का 3.95 किमी ट्रैक भी शामिल है।

एलएनटी को भी टेंडर जारी किया नोएडा प्राधिकरण की एक्वा लाइन विस्तार व लिंक लाइन को लेकर 22.609 किमी का नया ट्रैक विछाने का काम किया जा रहा है, जिसमें सेक्टर-142 से बाटेनिकल गार्डन 11.56 किमी व ग्रेटर नेाएडा डिपो से बोड़ाकी तक 2.5 किमी के ट्रैक बिछाने के लिए एलएनटी को भी टेंडर जारी कर काम अवार्ड किया जा चुका है।