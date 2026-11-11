नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो पर आई गुड न्यूज, नई एक्वा लाइन को मंजूरी; मोदी कैबिनेट में लिया गया फैसला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच बहुप्रतीक्षित मेट्रो एक्वा रेललाइन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। करीब 2390 करोड़ की लागत से बनने वाली यह मेट्रो लाइन नोएडा सेक्टर- 51 को ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 यानी ग्रेटर नोएडा वेस्ट से सीधे जोड़ेगी।

करीब साढ़े आठ किमी लंबी इस एक्वा लाइन पर करीब पांच नए स्टेशन बनेंगे, जो एलीवेटेड होंगे। यह लाइन पर्थला चौक होते हुए गौर चौक और एक मूर्ति चौक तक जाएगी। एनसीआर में यातायात सुविधाओं को दिए जा रहे विस्तार के लिहाज से इसे काफी अहम माना जा रहा है।

कब लिया गया फैसला? प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में यह फैसला लिया गया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पिछले एक दशक में जिस तरह से आबादी तीन गुना बढ़ी है, उनमें इस पूरे क्षेत्र में मेट्रो लाइन की जरूरत बढ़ गई थी। ऐसे में इस फैसले से इस क्षेत्र में रहने वाले करीब 24 लाख लोगों को फायदा मिलेगा।