अंसल हाईटेक टाउनशिप में रुकावट, न्यायालय के आदेश से मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, दादरी। अदालत के आदेश पर दादरी पुलिस ने अंसल हाईटेक टाउनशिप परियोजना में बाधा डालने के गंभीर आरोपों में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परियोजना प्रभारी अरविंद कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए किसानों और एक कंपनी निदेशक पर परियोजना में बाधा डालने की साजिश रचने का आरोप लगाया है।

इससे करोड़ों रुपये की परियोजना ठप हो गई है और कंपनी को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। पुलिस के अनुसार, दिल्ली डिफेंस कॉलोनी निवासी अरविंद कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की हाईटेक टाउनशिप नीति के तहत तहसील दादरी के गांव बील अकबरपुर, भोगपुर कैमराला, चक्रसेनपुर, दतावली और चमरावाली रामगढ़ में लगभग 2500 एकड़ भूमि पर अंसल हाईटेक टाउनशिप विकसित की जा रही है।

इसके लिए कंपनी ने मेसर्स समाधान इंडिया लिमिटेड के निदेशक मनोज द्विवेदी के साथ त्रिपक्षीय सहयोग समझौता किया था। समाधान इंडिया को किसानों के माध्यम से भूमि खरीदने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कंपनी ने परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई और एक दूसरे त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से किसानों को ऋण प्रदान किया, जिससे भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हुआ। समझौते के बाद, इरादे भ्रष्ट हो गए।

आरोपी हीरा लाल और प्रवीण कुमार ने अन्य किसानों को भड़काया। उन्होंने मनोज द्विवेदी के साथ मिलकर जमीन किसी तीसरे पक्ष को बेचने की साजिश रची। उन्होंने जबरन जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया, विकास कार्य रुकवाए, कर्मचारियों के साथ मारपीट की और उन्हें भगा दिया। वे महिलाओं और बच्चों को आगे करके बाधाएँ पैदा कर रहे हैं।