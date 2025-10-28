Language
    Air Pollution: एनसीआर में नोएडा की हवा सबसे खराब, बिजली निगम पर लगा दो लाख का जुर्माना

    By Chetna Rathore Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 11:34 AM (IST)

    राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में नोएडा की हवा सबसे खराब पाई गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिजली निगम पर नियमों का उल्लंघन करने के कारण दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। नोएडा में खराब वायु गुणवत्ता के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं।

    Hero Image

    उद्यान विभाग पेड़ों की धूल साफ करने के लिए 300 से टैंकर से कर रहा छिड़काव

    जागरण संवाददाता, नोएडा।  शहर की हवा प्रतिदिन बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हो रही है। खुदी पड़ी सड़कें और मिट्टी के ढेर हवा को गंभीर श्रेणी की ओर धकेल रहे हैं। सोमवार को नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक 330 अंक दर्ज होने के साथ दिल्ली एनसीआर में सबसे प्रदूषित और देशभर में चौथा प्रदूषित शहर रहा। बढ़ते प्रदूषण को लेकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने बिजली निगम पर दो लाख का जुर्माना लगाने के लिए नोएडा प्राधिकरण को संतुति की है।

    बता दें कि यूपीपीसीबी की टीम ने सोमवार को सेक्टर 122,117,115, 75 का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में पाया कि बिजली निगम की ओर से सेक्टरों में केबल बिछाने का काम चल रहा है। खुदी सड़कों पर खुले में बिखरी पड़ी मिट्टी से प्रदूषण हो रहा है। माैके पर ग्रेप-2 के नियमों को उल्लंघन भी मिला।

    नियमों का पालन न होने पर नोएडा प्राधिकरण को बिजली विभाग पर जुर्माने लगाने के साथ नोटिस देने की कार्रवाई करने के लिए प्रदूषण बोर्ड ने पत्र लिख संतुति की है। नोएडा प्राधिकरण को भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जगह-जगह चल रहे निर्माण कार्यों में ग्रेप के नियमाें को पालन करने के लिए नोटिस दिया है।

    देश में सबसे प्रदूषित शहर

    • बहादुरगढ़- 391
    • मनसर- 338
    • धरूहेरा -336
    • नोएडा- 330

    दिल्ली एनसीआर में सबसे प्रदूषित शहर

    • नोएडा- 330
    • दिल्ली-304
    • गाजियाबाद- 293
    • ग्रेटरनोएडा- 290
    • फरीदाबाद- 198

    प्रदूषण बढ़ने की वजह से उद्यान विभाग ने सड़कों पर लगे पेड़ पौधों पर छिड़काव करके धुलने का काम शुरू कर दिया है। शहर में रोजाना 300 टैंकरों से दो हजार से अधिक पेडों की धुलाई और सेंट्रल वर्ज में पानी का छिड़काव कराया जा रहा है।


    आनंद मोहन,उद्यान निदेशक, नोएडा प्राधिकरण