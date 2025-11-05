Air Pollution: देश का पांचवां प्रदूषित शहर रहा नोएडा, बेहद खराब श्रेणी में हवा

जागरण संवाददाता, नोएडा। प्रदूषण अब सांसों पर संकट बनने लगा है। बीते कई दिनों से प्रदूषण से राहत नहीं है। नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) बेहद खराब स्थिति में दर्ज हो रहा है। तीन दिनों से लगातार नोेए़डा में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ा है।

मंगलवार को नोएडा का एक्यूआइ 304 अंक दर्ज होने से देश का पांचवां सबसे प्रदूषित शहर रहा। ग्रेटर नोएडा का 262 अंक खराब स्थिति में दर्ज हआ। देशभर के आंकड़ों को देखा जाए तो पहले सबसे प्रदूषित शहरों में पहले स्थान पर तुथकुंडी, दूसरे स्थान पर रोहतक, तीसरे स्थान गाजियाबाद और चौथे पर सिवान रहा।

सेक्टर 125 सबसे अधिक प्रदूषित नोएडा में सेंट्रल पालूशन कंट्रोल बाेर्ड (सीपीसीबी) के चार मानीटिरिंग स्टेशन हैं। इसमें सेेक्टर-125 का एक्यूआइ 351 अंक सबसे अधिक दर्ज हुआ। जबकि, सेक्टर 62 में 282, सेक्टर 1 में 288 और से्क्टर 116 में एक्यूूूआइ 321 अंक दर्ज हुआ।

दीपावली से ही बेहद खराब स्थिति में है प्रदूषण के पार प्रदूषण देखा जाए तो दीपावली के दो दिन बाद से प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो गया था। 20 अक्टूबर को दीपावली के दिन नोएडा का एक्यूआइ 320 था और ग्रेटर नोएडा का 282 था। हालांकि 31 अक्टूबर को इसमे सुधार हुआ था जो नोेेएडा में 163 और ग्रेटर नोएडा में 116 था। लेकिन एक नवंबर से एकबार फिर से स्तर बिगड़ने लगा।