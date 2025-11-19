Air Pollution: नोएडा की हवा में घुल रहे धूल के कण, बढ़ा रहे बच्चों और बुजुर्गों की समस्या

जागरण संवाददाता,नोएडा। तापमान गिरने के साथ हवाओं की गति अधिक कम होने के कारण रात में प्रदूषण का गंभीर श्रेणी में पहुंच रहा है। इन दिनों हवा आठ किमी प्रति घंटे से चलने और स्पीड कम होने के कारण शहर की हवा अधिक खराब श्रेणी से बाहर नहीं हो रही है। मंगलवार को नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक 390 और ग्रेटर नोएडा का 454 गंभीर श्रेणी में रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जहरीली हवा में लोगों का खुले में सांस लेना मुश्किल हो गया है। ग्रेनो देश में पहला और नोएडा चौथा सबसे प्रदूषित शहरों में दर्ज रहा। हवा की गति कम होने के कारण आसमान में धूल, स्मॉग और गैसेस के पार्टिकल की परत बनी हुई है। हवा की अधिकता न होने के कारण आसमान से परत नहीं छट रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले एक सप्ताह तक प्रदूषण से राहत नहीं मिलेगी।

लोगों की तकलीफ को और भी बड़ा सकती है। वर्षा और हवा की गति न होने तक प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना रहेगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नोएडा प्राधिकरण की टीम शहर में जगह-जगह निर्माण कार्य बंद कराने के साथ जुर्माने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। कार्रवाई का लोगों में डर खत्म हो चुका है। निर्माण कार्य पर रोक नहीं लग पा रही है। मिट्टियाें के ढेर सड़कों का हाल बेहाल कर रहे हैं।