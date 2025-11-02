ग्रेटर नोएडा के जिम्स में एआई से डायबिटिक रेटिनोपैथी की जांच, दिल्ली जाने की झंझट खत्म

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। डायबिटिक रेटिनोपैथी की एआइ आधारित जांच कराने के लिए लोगों को अब दिल्ली या निजी अस्पतालों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) के नेत्ररोग विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डायबिटिक रेटिनोपैथी की जांच की सुविधा शुरू हो गई है। इससे मरीजों के समय की बचत के साथ ही रेटिना के परदे की सटीक स्थिति का पता लगाया जा सकेगा। मरीजों को कम समय में बेहतर उपचार मिल सकेगा।



जिम्स में रेटिना की जांच के लिए अभी तक फंडस फोटोग्राफी का इस्तेमाल होता था, जिसमें रेटिना की फोटो खींची जाती थी। उस फोटो के आधार पर डाक्टर डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्टेज का पता लगा कर निर्णय लेते थे कि मरीज को उपचार की जरूरत है या नहीं। अब यह काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किया जाएगा। इससे जांच करने के साथ मरीज के आंख की स्थिति को एआई देखकर बताएगा कि मरीज को उपचार की जरूरत है या फिर नहीं और दोबारा जांच के लिए कब आना है बताएगा।