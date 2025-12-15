Language
    ग्रेटर नोएडा के किसानों के लिए खुशखबरी, नए साल में मिलेंगे प्लॉट; सीईओ ने मांगे आपत्ति और सुझाव

    By Arpit Tripathi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:47 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के बिरौंडी चक्रसैनपुर गांव के किसानों को जल्द ही आबादी भूखंड आवंटित किए जाएंगे। सीईओ की सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद नियोजन विभाग ने सूचना ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। भू-अधिग्रहण के बाद आबादी भूखंड का इंतजार कर रहे बिरौंडी चक्रसैनपुर गांव के किसानों के लिए जल्द भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सीईओ एनजी रवि कुमार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति देने के बाद नियोजन विभाग ने सूचना जारी कर आपत्ति व सुझाव मांगे हैं।

    100 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। सीईओ ने बताया कि किसानों के आबादी भूखंड पर प्रक्रिया तेजी पर है। जल्द सभी पात्र किसानों को भूखंड आवंटित किए जाएंगे। प्राधिकरण के मुताबिक पात्र पाए गए किसानों को नए साल में भूखंड आवंटित कर दिए जाएंगे। इसके लिए जगह चिह्नित कर ली गई है।

    भूखंड ड्रा के माध्यम से किए जाएंगे। इसके अलावा कासना, डाढ़ा, सिरसा, इटेड़ा, बिसरख, पतवाड़ी, पाली और रिठौरी आदि गांवों के किसानों के भी छह व 10 प्रतिशत आबादी भूखंड देने की प्रक्रिया चल रही है। इन गांवों में किसानों की संख्या एक हजार के करीब है। सिरसा व डाढ़ा गांव के किसानों को भूखंड दिए जा चुके हैं।

    दरअसल किसानों की जमीन अधिगृहीत करने के एवज में उन्हें कुल भूमि का छह प्रतिशत आबादी भूखंड के तहत देने का नियम है। वहीं कुछ किसान चार प्रतिशत अतिरिक्त भूखंड दिए जाने की मांग को लेकर कोर्ट चले गए थे। कोर्ट के आदेश पर ऐसे किसानों को चार प्रतिशत अतिरिक्त भूखंड अलग से दिया जाता है। डाढ़ा, पतवाड़ी, थापखेड़ा, घंघौला, इटेड़ा, सिरसा आदि गांवों के किसानों की सूची तैयारी करने के साथ उन्हें चरणबद्ध तरीके से आबादी भूखंड आवंटित किए जा रहे हैं।

     