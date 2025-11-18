जिम्स में हेल्थ केयर के क्षेत्र में 40 नए आइडिया पर होगी चर्चा, बेहतर दवाइयां तैयार करने में होंगे मददगार

जागरण संवददाता, ग्रेटर नोएडा। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के इंक्यूबेशन सेंटर में संचालित निर्माण कार्यक्रम और डाक्टरर्स आइडिया फार इंडिया सेंटर के तहत 40 आइडिया को चुना गया है। चुने गए आइडिया हेल्थकेयर के क्षेत्र में काम करने वाले हैं। यह सभी आइडिया हेल्थकेयर के क्षेत्र में कम लागत में बेहतर दवाइयां और उपकरणों को तैयार करने में मददगार साबित होंगे।

निर्माण कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न जनपदों से 30 और डाक्टरर्स आइडिया फार इंडिया सेंटर के तहत देश के अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले 10 डाक्टरों के आइडिया को शामिल किया गया है। इन पर अब बैठक कर चर्चा की जाएगी और चर्चा में चुने जाने वाले आइडिया के माध्यम से हेल्थकेयर के क्षेत्र में काम किया जाएगा।

निर्माण कार्यक्रम में चुने गए 30 में से सभी स्टार्टअप हैं। यह लाइव क्लीनिकल ओपीडी एक्सेस, डाक्टरों के साथ समस्या की खोज, डिवाइस सत्यापन और नैदानिक अंतर्दृष्टि, परीक्षण एवं परीक्षण सहायता, प्रौद्योगिकी के साथ बिजनेस मेंटरशिप और निवेशक नेटवर्क तक पहुंच बनाने का मौका दिया जाएगा। सीएमई जिम्स के सीईओ डा. राहुल सिंह ने कहा कि चिकित्सा नवाचार वहां बढ़ना चाहिए जहां नैदानिक समस्याएं मौजूद हैं।