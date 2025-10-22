Language
    गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटों में 26 जगहों पर लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी जगह पाया काबू

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 01:50 AM (IST)

    गौतम बुद्ध नगर में बीते 24 घंटों में आग लगने की 26 घटनाएं सामने आईं, पर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है।

    Hero Image

    गौतम बुद्ध नगर: 24 घंटे में आग की 26 वारदातें, कोई घायल नहीं। सांकेतिक तस्वीर

    डिजिटल डेस्क, नोएडा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में पिछले 24 घंटों में आग लगने की 26 घटनाएं हुईं, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।गौतम बुद्ध नगर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि ये आग की घटनाएं घरों, दुकानों, कारखानों, वाहनों और झुग्गियों से सामने आईं।

    चौबे ने कहाकि दीपावली के दौरान 20 से 21 अक्टूबर के बीच 24 घंटों के दौरान जिले के विभिन्न इलाकों में आग लगने की कुल 26 घटनाएं हुईं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि अग्निशमन दल तुरंत पहुंचे और प्रत्येक आग पर काबू पाया। उन्होंने आगे कहा कि आग की प्रमुख घटनाएं फायर स्टेशन फेज-1, फेज-2, फेज-3, इकोटेक-1, इकोटेक-3, ग्रेटर नोएडा, नॉलेज पार्क, गौर सिटी यूनिट और सेक्टर-58 के इलाकों में हुईं।

    अधिकारी ने कहा कि इन आग की घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ। एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर को नोएडा के सेक्टर-76 स्थित आदित्य सेलिब्रिटीहोम्स के एक फ्लैट की बालकनी में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही, फायर स्टेशन फेज़-3 की एक यूनिट तुरंत रवाना हुई और स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाई।

    सीएफओ ने आगे बताया कि वापस लौटते समय, सेक्टर-74 स्थित अजनारा हेरिटेज सोसाइटी में दो अलग-अलग जगहों (जेब्लॉक और के ब्लॉक) में आग लगने की सूचना मिली। यूनिट तुरंत वहां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों फ्लैटों की बालकनी में लगी आग को पूरी तरह बुझा दिया गया। आग को फ्लैटों के अन्य हिस्सों में फैलने से रोककर पूरी इमारत को सुरक्षित कर लिया गया।

     (सामाचार एजेंसी पीटीआई की इनपुट के साथ)