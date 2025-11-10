म्यांमार-थाईलैंड सीमा पर 'साइबर गुलामी' के शिकार 250 भारतीय को राहत, आज पहुंचेंगे हिंडन एयरपोर्ट

मुनीश शर्मा, नोएडा। साइबर गुलामी के जाल में फंसे 250 भारतीय सोमवार को हिंडन एयरपोर्ट पर उतरेंगे। म्यांमार-थाईलैंड सीमा पर स्थित सबसे कुख्यात ठगी के अड्डे केके पार्क में इन्हें नौकरी की आड़ में साइबर ठगी के लिए मजबूर किया जा रहा था। हिंडन एयरपोर्ट पर उतरने पर साइबर सुरक्षा टीम प्रत्येक व्यक्ति से पूछताछ करेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उसके बाद ही उन्हें संबंधित जिले की साइबर टीम को सौंपा जाएगा। कड़ी निगरानी रखी जाएगी। कभी जुए के अड्डे के रूप में जाना जाने वाला म्यांमार-थाईलैंड सीमा क्षेत्र अब साइबर ठगी के अड्डे के रूप में उभर रहा है। ये अड्डे बनाए और किराए पर दिए जा रहे हैं। विशाल परिसरों में कर्मचारियों के लिए आवास, खरीदारी और मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

विदेशों से साइबर ठगी की शिकायतों के बाद, संबंधित देश सेना के साथ मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। हाल ही में सेना ने केके पार्क पर छापा मारा था, जहां भारतीयों के अलावा चीनी, फिलिपिनो, वियतनामी, इथियोपियाई और केन्याई नागरिकों को बचाया गया था।

इस कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, इनमें से 250 भारतीय सोमवार को हिंडन एयरपोर्ट पर उतरेंगे। इनमें उत्तर प्रदेश के 34 युवक शामिल हैं। नोडल अधिकारी एसीपी विवेक रंजन राय ने बताया कि संबंधित जिलों के साइबर सुरक्षा अधिकारियों को सूचित कर बुलाया गया है। पूछताछ के बाद, उन्हें संबंधित जिलों में तैनात किया जाएगा।

साइबर जालसाजों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी साइबर सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, सभी युवकों से उनके नाम, पते और साइबर धोखाधड़ी के उनके तरीकों सहित सामान्य जानकारी के बारे में पूछताछ की जाएगी। युवकों से जालसाजों के साथ उनके संपर्क, उनकी यात्राओं और विदेश में काम करने के उनके तरीकों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी।